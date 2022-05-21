قبل إعلانها.. كورتوا: أهنئ صديقي بونو على جائزة زامورا

وجه تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد رسالة للمغربي ياسين بونو بشأن الحصول على جائزة زامورا.

ويتنافس كورتوا مع بونو على جائزة زامورا كأفضل حارس في الدوري الإسباني عن موسم 2021/2022.

وقال كورتوا في تصريحات تلفزيونية عقب مواجهة ريال بيتيس: "أهنئ بونو أعتقد أنه لن يشارك أمام بلباو وسيحصل على جائزة زامورا".

وأضاف " أنا سعيد للغاية من أجله فهو صديق جيد بالنسبة لي".

الجائزة المُقدَمة من صحيفة ماركا تشترط أن يكون الحارس قد خاض 60 دقيقة على الأقل في كل واحدة من تلك المباريات الـ28 حتى تُحتسَب مباراة في رصيده.

ويتقدم بونو على كورتوا حتى الآن، من حيث معدل الأهداف التي استقبلها كل منهما هذا الموسم، حيث استقبل البلجيكي 24 هدفا في 31 مباراة بفارق 5 أهداف عن المغربي.

بونو سيكون أول حارس مرمى عربي يحصل على جائزة زامورا في التاريخ.

يذكر أن يان أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد بجائزة زامورا كأفضل حارس في الدوري الإسباني عن الموسم الماضي 2020\2021.

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