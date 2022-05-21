بطولة إفريقيا لـ السلة – موعد مباراة الزمالك والقناة الناقلة.. والطريق إلى النهائي

تعود بطولة إفريقيا لكرة السلة BAL للاستئناف بمشاركة الزمالك والبداية من الدور ربع النهائي.

ويهدف الزمالك إلى الفوز باللقب للعام الثاني على التوالي.

وتقام البطولة في رواندا بداية من اليوم الـ21 من شهر مايو الجاري وحتى الـ28 من الشهر ذاته.

ويشارك في البطولة بجوار الزمالك كل من بترو دي لواندا الأنجولي وجمعية سلا المغربي ورواندا إنيرجي الرواندي وفاب ياوندي الكاميروني والاتحاد المنستيري التونسي وكيب تاون الجنوب إفريقي وسلاك الغيني.

موعد ربع النهائي

ويواجه الزمالك منافسه سلاك الغيني غدا الأحد 22 مايو.

وستنطلق المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وستذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس".

موعد نصف النهائي

وحال فوز الزمالك سوف يواجه في نصف النهائي المنتصر من ربع النهائي الآخر بين الاتحاد المنستيري التونسي وكيب تاون الجنوب إفريقي.

ويقام نصف النهائي في الـ25 من الشهر الجاري.

وستنطلق المباراة في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

موعد النهائي

وإن نجح الزمالك في العبور إلى النهائي فستقام المباراة في الـ28 من الشهر الجاري.

وستنطلق المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة تحديد المركز الثالث والرابع

لكن إن فشل الزمالك في الفوز في نصف النهائي فهو سيخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وحينها ستقام المباراة في الـ27 من الشهر الجاري وستقام في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

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