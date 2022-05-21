لا جازيتا: تفاصيل مفاوضات يوفنتوس مع بوجبا.. وسان جيرمان يعرض الضعف

تبذل إدارة يوفنتوس جهدا كبيرا من أجل حسم التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا.

وينتهي تعاقد بوجبا مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم ويحق له التوقيع مع أي ناد بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

ويعقد يوفنتوس أول اجتماع رسمي مع وكلاء اللاعب الفرنسي خلال الأسبوع الجاري بحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

وأضافت الصحيفة الإيطالية أن مسؤولو يوفنتوس سيعقدون اجتماعا برفقة رافاييلا بيمينتا والتي تدير شركة مينو رايولا للأعمال والذي توفي في الأيام الماضية.

وأوضحت أن يوفتتوس جهز عرضا براتب 7.5 مليون يورو سنويا للحصول على توقيع بول بوجبا.

فيما وصل عرض باريس سان جيرمان على بطل كأس العالم إلى 15 مليون يورو سنويا.

وأشار التقرير إلى أن يوفنتوس يثق في حسم صفقة لاعبه السابق رغم العرض الباريسي الضخم، نظرا لرغبة اللاعب في الحفاظ على موقعه بالمنتخب الفرنسي إضافة لوجود ماسيمليانو أليجري على رأس القيادة الفنية للسيدة العجوز.

اللاعب الفرنسي شارك مع مانشستر يونايتد منذ بداية الموسم الحالي في 27 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل هدف وحيد وصناعة تسعة أهداف.

طالع أيضا

طلب جديد من الأهلي بشأن مباراة إيسترن كومباني

تكاليف رحلة سفر جمهور الأهلي للقاء الوداد

أمير مرتضى: من يرحل قبل نهاية الموسم هارب

حديث من صلاح عن لقاء ريال مدريد

مصطفى محمد يكشف عدم رضاه عن أدائه