خبر في الجول – كرة سلة.. جديد مفاوضات الزمالك مع عاصم مرعي

مازال الزمالك يتفاوض حاليا مع عاصم مرعي ليوقع على عقد يربطه بفريق كرة السلة نهائيا بعد تعثر سفره إلى رواندا للمشاركة في بطولة إفريقيا BAL.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك يتفاوض حاليا مع عاصم مرعي ليوقع على عقد نهائي يربطه بالفريق بعدما وقع على عقد مبدئي في وقت سابق ليلحقه بالمستندات الخاصة لحل أزمة التجنيد كي يستطيع السفر إلى رواندا مع البعثة للمشاركة في بطولة إفريقيا.

لكن بعد تعثر حل الأزمة وسفر حازم المشد بدلا منه، بدأ الزمالك في اتخاذ الخطوات الرسمية من أجل توقيع العقد النهائي مع اللاعب.

ويرغب الزمالك استغلال مفاوضاته مع أحمد مرعي لتدريب الفريق في إقناع نجله عاصم بالبقاء في صفوف الزمالك.

يأتي ذلك بعدما رحل أحمد مرعي عن تدريب الاتحاد السكندري بعد فسخ العقد بالتراضي عقب هزيمته في نهائي دوري السوبر أمام الأهلي.

ولكن علم FilGoal.com في السياق ذاته أن عاصم مرعي لديه عرض من أحد أندية كوريا الجنوبية ومازال يدرسه.

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