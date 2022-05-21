أحمد مرتضى يرد على "هل طلب كهربا العودة إلى الزمالك"

هل طلب محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي المعار إلى هاتاي سبور التركي العودة إلى صفوف الزمالك؟

محمود كهربا النادي : هاتاي سبور الزمالك الأهلي

أجاب أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك والمتحدث الرسمي باسمه قائلا: " معت أمير مرتضى قال ذلك الأمر".

وواصل "كهربا طلب مني ذلك الأمر من قبل، ولا أريد الحديث حول الأمر لأنه صديق وأريده أن يركز في حياته ومستقبله وهذه رياضة لو ليس فيها أخلاق فليس لها أي داع".

وأردف "هو يريد أن يكون في ناد آخر فأهلا وسهلا ولكن الأمر هو حقوق ونريد حقنا وحصلنا عليه بحكم نهائي وهو يستمر في حياته".

وبسؤاله هل كان طلب كهربا منه خلال وقت قريب أثناء إعارته إلى الدوري التركي أجاب "لا طلب عودة كهربا إلى الزمالك لم يكن من قريب بل من فترة".

قبل أن يستدرك "لكن ما أعرفه أنه طلب من أمير مرتضى من وقت قريب، أما طلبه مني كان من فترة".

وبسؤاله عن حقيقة شكوى الزمالك ضد فرجاني ساسي لاعبه السابق والحالي للدحيل القطري بعد رحيله قبل نهاية الموسم الماضي أجاب "ليس عندي تفاصيل لهذا الموضوع، على حد معرفتي يترك مبلغ ويحصل على باقي مستحقاته وينتهي الأمر".

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