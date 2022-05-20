المصري يخسر جهود أموتو في مواجهة فيوتشر
الجمعة، 20 مايو 2022 - 23:46
كتب : FilGoal
يفقد الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة معين الشعباني خدمات مهاجم الفريق النيجيري أوستن أموتو خلال مواجهة فيوتشر.
أوستين أموتو
النادي : المصري
ويلعب المصري ضد فيوتشر يوم الأحد ضمن الجولة 20 من الدوري على ملعب برج العرب.
ويغيب أوستن أموتو عن مباراة المصري وفيوتشر بسبب الإصابة بحسب الموقع الرسمي للنادي البورسعيدي.
ويعاني المهاجم النيجيري من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية ستمنعه من لعب المباراة.
وشارك صاحب الـ29 عاما مع المصري خلال الموسم الحالي في 27 مباراة سجل هدفين وصنع هدف.
المصري يحتل المركز الـ12 برصيد 20 نقطة فيما يتواجد فيوتشر في المركز الخامس برصيد 31 نقطة.
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