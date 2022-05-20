المصري يخسر جهود أموتو في مواجهة فيوتشر

الجمعة، 20 مايو 2022 - 23:46

كتب : FilGoal

أوستن أموتو - المصري

يفقد الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة معين الشعباني خدمات مهاجم الفريق النيجيري أوستن أموتو خلال مواجهة فيوتشر.

ويلعب المصري ضد فيوتشر يوم الأحد ضمن الجولة 20 من الدوري على ملعب برج العرب.

ويغيب أوستن أموتو عن مباراة المصري وفيوتشر بسبب الإصابة بحسب الموقع الرسمي للنادي البورسعيدي.

أخبار متعلقة
الصباحي يدير مباراة الأهلي وإنبي تحكيميا كأس مصر - موعد مباراة الزمالك مع أسوان.. القنوات الناقلة والمعلق العقدة مستمرة.. بيتيس يفرض التعادل السلبي على ريال مدريد في ختام الليجا الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع إنبي.. القنوات الناقلة والمعلق

ويعاني المهاجم النيجيري من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية ستمنعه من لعب المباراة.

وشارك صاحب الـ29 عاما مع المصري خلال الموسم الحالي في 27 مباراة سجل هدفين وصنع هدف.

المصري يحتل المركز الـ12 برصيد 20 نقطة فيما يتواجد فيوتشر في المركز الخامس برصيد 31 نقطة.

اقرأ أيضا

الأهلي يعلن إصابة لاعبه

تقرير مغربي: تذاكر مجانية لجماهير الأهلي في النهائي

رسميا - الأهلي يطلب إعادة مباراته

كريم شحاتة لـ في الجول: أعيدوا الدوري كله

كلوب يتحدث عن جاهزية صلاح للقاء ولفرهامبتون

النادي المصري فيوتشر إف سي أوستين أموتو
نرشح لكم
الصباحي يدير مباراة الأهلي وإنبي تحكيميا الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع إنبي.. القنوات الناقلة والمعلق قائمة بيراميدز - رمضان صبحي وعبد الله السعيد على رأس 21 لاعبا لمواجهة الاتحاد قائمة الأهلي - تواجد الشناوي.. وغياب وليد ومحمد محمود أمام إنبي الإسماعيلي يعلن عن إصابة جديدة لـ دونجا أحمد عاطف أفضل لاعب في الجولة 19 من الدوري المصري مران الزمالك - برنامج خاص لـ إمام عاشور.. ومستجدات تأهيل شيكابالا وطارق حامد والمثلوثي مران الأهلي - مشاركة الشناوي وجلسة بين موسيماني وبانون وأبو عبلة
أخر الأخبار
قبضة مغربية على اللقب.. نهضة بركان يحصد الكونفدرالية بالفوز على أورلاندو بايرتس 5 دقيقة | الكونفدرالية
المصري يخسر جهود أموتو في مواجهة فيوتشر 21 دقيقة | الدوري المصري
الصباحي يدير مباراة الأهلي وإنبي تحكيميا 42 دقيقة | الدوري المصري
كأس مصر - موعد مباراة الزمالك مع أسوان.. القنوات الناقلة والمعلق 48 دقيقة | الكرة المصرية
العقدة مستمرة.. بيتيس يفرض التعادل السلبي على ريال مدريد في ختام الليجا 54 دقيقة | الدوري الإسباني
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع إنبي.. القنوات الناقلة والمعلق ساعة | الدوري المصري
صلاح: لقب الدوري الإنجليزي؟ كل شيء ممكن حدوثه في كرة القدم.. وسعيد بلقاء ريال مدريد ساعة | المحترفون
قائمة بيراميدز - رمضان صبحي وعبد الله السعيد على رأس 21 لاعبا لمواجهة الاتحاد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب 2 سيناريوهات تتويج مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي 3 8 قرارات حاسمة.. الأهلي يعلن نتائج اجتماعه بشأن ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 رابطة الدوري الإنجليزي تجهز كأسين لـ ليفربول وسيتي في الجولة الختامية