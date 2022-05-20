قائمة بيراميدز - رمضان صبحي وعبد الله السعيد على رأس 21 لاعبا لمواجهة الاتحاد

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز عن قائمة الفريق للدخول في معسكر مغلق بمدينة الإسكندرية استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الأسبوع العشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الاتحاد في التاسعة من مساء الأحد على استاد الإسكندرية.

وضمت القائمة ٢١ لاعبا، وأتت على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف

ويسافر الفريق صباح السبت إلى الإسكندرية لدخول معسكره المغلق، على أن يؤدي مرانه الأخير هناك ويستمر في المعسكر حتى موعد اللقاء.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 39 نقطة من 18 مباراة، بفارق نقطتين عن المتصدر الزمالك الذي لعب 19 مباراة، وبفارق 5 نقاط عن الأهلي الثالث الذي لعب 15 مباراة.

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