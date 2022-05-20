قائمة بيراميدز - رمضان صبحي وعبد الله السعيد على رأس 21 لاعبا لمواجهة الاتحاد

الجمعة، 20 مايو 2022 - 22:36

كتب : محمود عزت

رمضان صبحي في مران بيراميدز

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز عن قائمة الفريق للدخول في معسكر مغلق بمدينة الإسكندرية استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الأسبوع العشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الاتحاد في التاسعة من مساء الأحد على استاد الإسكندرية.

وضمت القائمة ٢١ لاعبا، وأتت على النحو التالي:

أخبار متعلقة
ألميدا: نجحنا في تنظيم صفوفنا أمام بيراميدز وهدفنا كان الفوز بتألق محمد صبحي.. فاركو يجبر بيراميدز على التعادل ويعطله عن مطاردة الزمالك محمود صابر: سعيد بهدفي في المقاصة.. وهدف بيراميدز الاستمرار في المنافسة

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف

ويسافر الفريق صباح السبت إلى الإسكندرية لدخول معسكره المغلق، على أن يؤدي مرانه الأخير هناك ويستمر في المعسكر حتى موعد اللقاء.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 39 نقطة من 18 مباراة، بفارق نقطتين عن المتصدر الزمالك الذي لعب 19 مباراة، وبفارق 5 نقاط عن الأهلي الثالث الذي لعب 15 مباراة.

اقرأ أيضا

الأهلي يعلن إصابة لاعبه

تقرير مغربي: تذاكر مجانية لجماهير الأهلي في النهائي

رسميا - الأهلي يطلب إعادة مباراته

كريم شحاتة لـ في الجول: أعيدوا الدوري كله

كلوب يتحدث عن جاهزية صلاح للقاء ولفرهامبتون

بيراميدز الدوري المصري الاتحاد السكندري رمضان صبحي عبد الله السعيد
نرشح لكم
المصري يخسر جهود أموتو في مواجهة فيوتشر الصباحي يدير مباراة الأهلي وإنبي تحكيميا الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع إنبي.. القنوات الناقلة والمعلق قائمة الأهلي - تواجد الشناوي.. وغياب وليد ومحمد محمود أمام إنبي الإسماعيلي يعلن عن إصابة جديدة لـ دونجا أحمد عاطف أفضل لاعب في الجولة 19 من الدوري المصري مران الزمالك - برنامج خاص لـ إمام عاشور.. ومستجدات تأهيل شيكابالا وطارق حامد والمثلوثي مران الأهلي - مشاركة الشناوي وجلسة بين موسيماني وبانون وأبو عبلة
أخر الأخبار
قبضة مغربية على اللقب.. نهضة بركان يحصد الكونفدرالية بالفوز على أورلاندو بايرتس 5 دقيقة | الكونفدرالية
المصري يخسر جهود أموتو في مواجهة فيوتشر 21 دقيقة | الدوري المصري
الصباحي يدير مباراة الأهلي وإنبي تحكيميا 41 دقيقة | الدوري المصري
كأس مصر - موعد مباراة الزمالك مع أسوان.. القنوات الناقلة والمعلق 48 دقيقة | الكرة المصرية
العقدة مستمرة.. بيتيس يفرض التعادل السلبي على ريال مدريد في ختام الليجا 54 دقيقة | الدوري الإسباني
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع إنبي.. القنوات الناقلة والمعلق ساعة | الدوري المصري
صلاح: لقب الدوري الإنجليزي؟ كل شيء ممكن حدوثه في كرة القدم.. وسعيد بلقاء ريال مدريد ساعة | المحترفون
قائمة بيراميدز - رمضان صبحي وعبد الله السعيد على رأس 21 لاعبا لمواجهة الاتحاد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب 2 سيناريوهات تتويج مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي 3 8 قرارات حاسمة.. الأهلي يعلن نتائج اجتماعه بشأن ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 رابطة الدوري الإنجليزي تجهز كأسين لـ ليفربول وسيتي في الجولة الختامية