الاتحاد السكندري يعلن رحيل أحمد مرعي.. والبديل أجنبي

الجمعة، 20 مايو 2022 - 22:30

كتب : هاني العوضي

أحمد مرعي سلة

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى عن تقدمه بخالص الشكر والتقدير للجهاز الفني لفريق السلة بقيادة أحمد مرعي، في ختام فترة توليه لقيادة الفريق.

وأعرب مجلس إدارة الاتحاد السكندري عن اعتزازه بما حققه مرعي من إنجازات وبطولات مع القلعة الخضراء.

وجاء قرار مجلس الإدارة عقب الاطلاع على توصية لجنة كرة السلة برئاسة أحمد عبد المجيد نائب رئيس النادي وعضوية حازم الرجال أمين الصندوق ومحمد خميس عضو مجلس الإدارة.

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وكلف مجلس إدارة النادي لجنة كرة السلة بدراسة أكثر من سيرة ذاتية لمديرين فنيين أجانب، وذلك لاختيار مدرب جديد للفريق خلال الموسم القادم.

وسيتم الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد خلال الأيام القليلة القادمة عقب إنهاء كافة إجراءات التعاقد.

وكان عقد أحمد مرعي مع الاتحاد السكندري يبقى فيه عام أخير، ولكنه لن يتم استكماله.

يذكر أن الاتحاد خسر نهائي دوري السوبر المصري أمام الأهلي في المباراة الأخيرة من السلسلة.

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