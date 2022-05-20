قائمة الأهلي - تواجد الشناوي.. وغياب وليد ومحمد محمود أمام إنبي

الجمعة، 20 مايو 2022 - 21:06

كتب : أحمد الخولي

الأهلي

يتواجد محمد الشناوي في قائمة الأهلي أمام إنبي في لقاء مؤجل من الجولة 15 من الدوري المصري.

ويستعد الأهلي للقاء إنبي غدا السبت في تمام التاسعة مساءً على ملعب المقاولون العرب.

ويغيب عن قائمة الأهلي: عمرو السولية ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي وأليو ديانج وياسر إبراهيم وبدر بانون بسبب الإصابة.

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ويغيب أيضا وليد سليمان ومحمد محمود لأسباب فنية.

وجاءت قائمة الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير

الدفاع: محمود متولي – رامي ربيعة – محمود وحيد – علي معلول – كريم فؤاد – محمد هاني – محمد خليفة

الوسط: حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – أحمد حمدي عبد القادر – أحمد نبيل كوكا – محمد فخري – محمد أشرف – زياد طارق

الهجوم: بيرسي تاو – حسام حسن – محمد شريف - صلاح محسن

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 34 نقطة من 15 مباراة بفارق 7 نقاط عن الزمالك المتصدر.

ويحتل إنبي المركز التاسع برصيد 24 نقطة من 18 مباراة.

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