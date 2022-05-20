مصطفى محمد ينهي الموسم مع جالاتاسراي بهدف أمام أنطاليا سبور

أنهى مصطفى محمد الموسم بقميص جالاتاسراي بتسجيل هدف التعادل أمام أنطاليا سبور بنتيجة 1-1 في الجولة 38 من الدوري التركي.

وأنهى الدولي المصري صيامه تهديفيا مع فريقه إذ يعود آخر هدف سجله منذ 97 يوما ضد قيصري سبور.

منذ ذلك الحين صنع مصطفى محمد 3 أهداف وغاب لعدة مباريات بسبب الإصابة.

ولم يبدأ مصطفى محمد اللقاء كأساسي، وشارك في الدقيقة 69 بدلا من الفرنسي المخضرم بافيتبمبي جوميز.

وانتهى الشوط الأول بتأخر الأسود بهدف دون رد سجله السنغالي إليساني نادو في الدقيقة 45.

واحتاج مصطفى محمد 8 دقائق فقط ليدرك التعادل بعدما حول أرضية كريم أكتوركجلو في الشباك في الدقيقة 77.

تعادل أنهى به جالاتاسراي موسمه في المركز العاشر برصيد 52 نقطة.

وخاض مصطفى محمد 40 مباراة الموسم الجاري بقميص الأسود سجل 8 وصنع 5 في جميع المسابقات.

ويمتد تعاقد مصطفى حتى صيف 2024، وارتبط اسمه مؤخرا بالانتقال لأكثر من نادٍ.

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