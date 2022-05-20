منافس مصر - قائمة إثيوبيا.. شيمليس بيكلي محترف وحيد لمواجهتي مصر ومالاوي

أعلن ووبيتو أباتي المدير الفني لمنتخب إثيوبيا القائمة التي تستعد لمواجهتي مصر ومالاوي ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويلتقي منتخبا مصر وإثيوبيا على ملعب بينجو في مالاوي يوم 9 يونيو المقبل.

وتقع مصر في المجموعة الرابعة للتصفيات، مع كل من غينيا ومالاوي وإثيوبيا.

وضمت قائمة إثيوبيا لاعب محترف وحيد وهو شيميلس بيكيلي لاعب الجونة.

كما عرفت تواجد جاتوش بانوم لاعب وسط الجونة وحرس الحدود السابق ولاعب سان جورج الحالي.

وجاء قائمة إثيوبيا كالآتي:

حراسة المرمى: فاسيل جيبريميشيل (بحر دار سيتي) – بيريكيت أماري (البن الإثيوبي) – داجيم تيفيرا (هاواسا سيتي) – سعيد هابتامو (ويلكايت سيتي)

الدفاع: أسرات تونخو (البن الإثيوبي) – رمضان يوسف (ويلكايت سيتي) – هينوك أدوجنا (سان جورج) – سليمان حميد (سان جورج) – بيرهانو بيكلي (هدية حوسانا) – ميجنوت ديبيبي (سان جورج) – جيت جاتكوت (بن سيديما) – ميليون سولومون (أداما سيتي)

الوسط: أمانويل يوهانيس (البن الإثيوبي) – جاتوش بانوم (سان حورج) – سورافيل داجنايشو (فيصل كيمانا) – بيزابيه ميليو (فيصل كيمانا) – ونديماجيجن هايلو (هاواسا سيتي) – شيميلس بيكلي (الجونة)

الهجوم: إيمانويل جيبريميشيل (سان جورج) – شيرينيت جوجسا (سان جورج) – داوا هوتيسا (أداما سيتي) – بيريكيت ديستا (فيصل كيمانا) – أبو بكر ناصر (البن الإثيوبي) – يجيزو بوجالي (بن سيديما) – هابتامو تاديسي (هدية حوسانا)

ومن المقرر أن يبدأ منتخب مصر مشواره في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 في يونيو المقبل.

وتعتبر مواجهتا غينيا وإثيوبيا أول مباريات الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال.

اقرأ أيضا

الأهلي يعلن إصابة لاعبه

تقرير مغربي: تذاكر مجانية لجماهير الأهلي في النهائي

رسميا - الأهلي يطلب إعادة مباراته

كريم شحاتة لـ في الجول: أعيدوا الدوري كله

كلوب يتحدث عن جاهزية صلاح للقاء ولفرهامبتون