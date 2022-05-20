الإسماعيلي يعلن عن إصابة جديدة لـ دونجا

كشف مجدي باز طبيب الإسماعيلي عن تعرض محمود عبدالعاطي دونجا لاعب وسط الفريق لإصابة قبل مواجهة البنك الأهلي.

ويستضيف الإسماعيلي منافسه البنك الأهلي يوم الأحد على استاد الإسماعيلية ضمن الجولة 20 من الدوري.

وأعلن طبيب الإسماعيلي عبر الموقع الرسمي لناديه تعرض دونجا لشد في العضلة الأمامية خلال مران اليوم.

وأوضح أن لاعب الوسط سيخضع لأشعة لتحديد موقفه النهائي من التواجد بقائمة الفريق فى مباراته المقبلة ضد البنك الأهلي.

إصابة دونجا

إصابة دونجا جاءت عقب تعافيه مؤخرا من الإصابة بتمزق في العضلة الأمامية لحقت به خلال مواجهة الاتحاد السكندري ضمن الجولة 13 من المسابقة.

ويرفض الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل الاعتماد على أي من لاعبي الفريق قبل التأكد من جاهزيته التامة.

واستعاد الإسماعيلي توازنه بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي تحت قيادة مديره الفني حمزة الجمل بعد الفوز على المصري ومن ثم سيراميكا كليوباترا.

وعادل الإسماعيلي نقاط الجونة صاحب المركز الـ 15 ولديه مواجهة مرتقبة أمام البنك الأهلي بالجولة المقبلة.

طالع أيضا

رسميا - الأهلي يطلب إعادة مباراته

كريم شحاتة لـ في الجول: أعيدوا الدوري كله

كلوب يتحدث عن جاهزية صلاح للقاء ولفرهامبتون

قنبلة مفاجئة بشأن مستقبل مبابي

تعليق من إيسترن كومباني على تأجيل مباراة الأهلي