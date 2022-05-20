الإسماعيلي يعلن عن إصابة جديدة لـ دونجا

الجمعة، 20 مايو 2022 - 20:39

كتب : FilGoal

فابريسي لوامبا - دونجا - الإسماعيلي - الرجاء

كشف مجدي باز طبيب الإسماعيلي عن تعرض محمود عبدالعاطي دونجا لاعب وسط الفريق لإصابة قبل مواجهة البنك الأهلي.

ويستضيف الإسماعيلي منافسه البنك الأهلي يوم الأحد على استاد الإسماعيلية ضمن الجولة 20 من الدوري.

وأعلن طبيب الإسماعيلي عبر الموقع الرسمي لناديه تعرض دونجا لشد في العضلة الأمامية خلال مران اليوم.

أخبار متعلقة
أحمد عاطف أفضل لاعب في الجولة 19 من الدوري المصري مران الزمالك - برنامج خاص لـ إمام عاشور.. ومستجدات تأهيل شيكابالا وطارق حامد والمثلوثي مران الأهلي - مشاركة الشناوي وجلسة بين موسيماني وبانون وأبو عبلة تقرير: إصابة جديدة تضرب الوداد قبل مواجهة الأهلي

وأوضح أن لاعب الوسط سيخضع لأشعة لتحديد موقفه النهائي من التواجد بقائمة الفريق فى مباراته المقبلة ضد البنك الأهلي.

إصابة دونجا

إصابة دونجا جاءت عقب تعافيه مؤخرا من الإصابة بتمزق في العضلة الأمامية لحقت به خلال مواجهة الاتحاد السكندري ضمن الجولة 13 من المسابقة.

ويرفض الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل الاعتماد على أي من لاعبي الفريق قبل التأكد من جاهزيته التامة.

واستعاد الإسماعيلي توازنه بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي تحت قيادة مديره الفني حمزة الجمل بعد الفوز على المصري ومن ثم سيراميكا كليوباترا.

وعادل الإسماعيلي نقاط الجونة صاحب المركز الـ 15 ولديه مواجهة مرتقبة أمام البنك الأهلي بالجولة المقبلة.

طالع أيضا

رسميا - الأهلي يطلب إعادة مباراته

كريم شحاتة لـ في الجول: أعيدوا الدوري كله

كلوب يتحدث عن جاهزية صلاح للقاء ولفرهامبتون

قنبلة مفاجئة بشأن مستقبل مبابي

تعليق من إيسترن كومباني على تأجيل مباراة الأهلي

الإسماعيلي دونجا البنك الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
المصري يخسر جهود أموتو في مواجهة فيوتشر الصباحي يدير مباراة الأهلي وإنبي تحكيميا الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع إنبي.. القنوات الناقلة والمعلق قائمة بيراميدز - رمضان صبحي وعبد الله السعيد على رأس 21 لاعبا لمواجهة الاتحاد قائمة الأهلي - تواجد الشناوي.. وغياب وليد ومحمد محمود أمام إنبي أحمد عاطف أفضل لاعب في الجولة 19 من الدوري المصري مران الزمالك - برنامج خاص لـ إمام عاشور.. ومستجدات تأهيل شيكابالا وطارق حامد والمثلوثي مران الأهلي - مشاركة الشناوي وجلسة بين موسيماني وبانون وأبو عبلة
أخر الأخبار
قبضة مغربية على اللقب.. نهضة بركان يحصد الكونفدرالية بالفوز على أورلاندو بايرتس 5 دقيقة | الكونفدرالية
المصري يخسر جهود أموتو في مواجهة فيوتشر 21 دقيقة | الدوري المصري
الصباحي يدير مباراة الأهلي وإنبي تحكيميا 41 دقيقة | الدوري المصري
كأس مصر - موعد مباراة الزمالك مع أسوان.. القنوات الناقلة والمعلق 48 دقيقة | الكرة المصرية
العقدة مستمرة.. بيتيس يفرض التعادل السلبي على ريال مدريد في ختام الليجا 54 دقيقة | الدوري الإسباني
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع إنبي.. القنوات الناقلة والمعلق ساعة | الدوري المصري
صلاح: لقب الدوري الإنجليزي؟ كل شيء ممكن حدوثه في كرة القدم.. وسعيد بلقاء ريال مدريد ساعة | المحترفون
قائمة بيراميدز - رمضان صبحي وعبد الله السعيد على رأس 21 لاعبا لمواجهة الاتحاد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب 2 سيناريوهات تتويج مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي 3 8 قرارات حاسمة.. الأهلي يعلن نتائج اجتماعه بشأن ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 رابطة الدوري الإنجليزي تجهز كأسين لـ ليفربول وسيتي في الجولة الختامية