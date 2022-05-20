دي مارزيو: قنبلة بشأن مستقبل مبابي.. سيبقى في باريس ولن ينضم لـ ريال مدريد

تطور جديد يشهده مسلسل كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان المستمر منذ الصيف الماضي مع فريقه الفرنسي.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وبينما كانت جميع المؤشرات تتوجه نحو رحيل مبابي الذي ينتهي عقده مع باريس يونيو المقبل بانتقاله إلى ريال مدريد، ظهر تطور من شأنه يزيد الغموض والأنباء المتضاربة حول الخطوة المقبلة له.

وحسبما نشر "دي مارزيو" الصحفي في شبكة سكاي سبورتس فإن مبابي أصبح أقرب للبقاء في باريس سان جيرمان والتجديد عن الانضمام إلى ريال مدريد.

ويستعد مبابي بحسب "ليكيب" لإجراء حوارا صحفيا الأحد المقبل لحسم مستقبله.

ولم تشعل قضية مبابي الأوساط الرياضية فقط بل وصلت إلى إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، إذ ناشد مبابي بالبقاء في الدوري الفرنسي وعدم الرحيل عن النادي. (طالع التفاصيل)

لا يتبقى الكثير أقل من 40 يوما وتعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل مبابي المستمر منذ الصيف الماضي.

مبابي البالغ من العمر 23 عاما انضم لصفوف باريس سان جيرمان في عام 2017 قادما من نادي الإمارة الفرنسية موناكو.

ومع باريس لعب مبابي 216 مباراة سجل خلالها 168 هدفا وقدم 87 تمريرة حاسمة في مختلف البطولات.

كذلك حقق 13 بطولة مع العملاق الباريسي.

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