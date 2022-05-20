أحمد عاطف أفضل لاعب في الجولة 19 من الدوري المصري

حصد أحمد عاطف مهاجم فيوتشر جائزة أفضل لاعب في الجولة 19 من الدوري المصري والمقدمة من رابطة الأندية باختيار الجماهير.

وساهم عاطف في فوز فيوتشر على الاتحاد بنتيجة 4-3 في الجولة 19.

وسجل المهاجم الشاب هدفا وصنع آخر في الشوط الأول أمام زعيم الثغر.

وارتقى عاطف لصدارة ترتيب هدافي فيوتشر بالتساوي مع أحمد رفعت وأيمن الصفاقسي برصيد 6 أهداف لكل فريق.

بإختيــــار الجمـــهور "أحمد عــــاطف" أفضل لاعب في الجولة التاسعة عشر 💪#رابطة_الأندية_المحترفة #EPL pic.twitter.com/h64Hj2b9ps — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) May 20, 2022

ويحتل فيوتشر المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة من 18 مباراة وله لقاء مؤجل مع بيراميدز.

وخاض عاطف المُعار من وادي دجلة الموسم الحالي 11 مباراة مع فيوتشر سجل 6 وصنع 2.

ويحل فيوتشر ضيفا على المصري في الجولة 20 من الدوري على ملعب برج العرب.

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