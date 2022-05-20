أحمد عاطف أفضل لاعب في الجولة 19 من الدوري المصري
الجمعة، 20 مايو 2022 - 20:04
كتب : FilGoal
حصد أحمد عاطف مهاجم فيوتشر جائزة أفضل لاعب في الجولة 19 من الدوري المصري والمقدمة من رابطة الأندية باختيار الجماهير.
أحمد عاطف
النادي : فيوتشر
وساهم عاطف في فوز فيوتشر على الاتحاد بنتيجة 4-3 في الجولة 19.
وسجل المهاجم الشاب هدفا وصنع آخر في الشوط الأول أمام زعيم الثغر.
وارتقى عاطف لصدارة ترتيب هدافي فيوتشر بالتساوي مع أحمد رفعت وأيمن الصفاقسي برصيد 6 أهداف لكل فريق.
بإختيــــار الجمـــهور "أحمد عــــاطف" أفضل لاعب في الجولة التاسعة عشر 💪#رابطة_الأندية_المحترفة #EPL pic.twitter.com/h64Hj2b9ps— رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) May 20, 2022
ويحتل فيوتشر المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة من 18 مباراة وله لقاء مؤجل مع بيراميدز.
وخاض عاطف المُعار من وادي دجلة الموسم الحالي 11 مباراة مع فيوتشر سجل 6 وصنع 2.
ويحل فيوتشر ضيفا على المصري في الجولة 20 من الدوري على ملعب برج العرب.
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