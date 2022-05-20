أحمد عاطف أفضل لاعب في الجولة 19 من الدوري المصري

الجمعة، 20 مايو 2022 - 20:04

كتب : FilGoal

الزمالك - فيوتشر

حصد أحمد عاطف مهاجم فيوتشر جائزة أفضل لاعب في الجولة 19 من الدوري المصري والمقدمة من رابطة الأندية باختيار الجماهير.

وساهم عاطف في فوز فيوتشر على الاتحاد بنتيجة 4-3 في الجولة 19.

وسجل المهاجم الشاب هدفا وصنع آخر في الشوط الأول أمام زعيم الثغر.

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وارتقى عاطف لصدارة ترتيب هدافي فيوتشر بالتساوي مع أحمد رفعت وأيمن الصفاقسي برصيد 6 أهداف لكل فريق.

ويحتل فيوتشر المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة من 18 مباراة وله لقاء مؤجل مع بيراميدز.

وخاض عاطف المُعار من وادي دجلة الموسم الحالي 11 مباراة مع فيوتشر سجل 6 وصنع 2.

ويحل فيوتشر ضيفا على المصري في الجولة 20 من الدوري على ملعب برج العرب.

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