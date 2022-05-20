مران الزمالك - برنامج خاص لـ إمام عاشور.. ومستجدات تأهيل شيكابالا وطارق حامد والمثلوثي

خصص الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا فقرة بدنية خلال مران اليوم -الجمعة- على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمباراة أسوان المقبلة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر المؤجلة من الموسم الماضي.

وتولى أحمد عبد المقصود المدرب المساعد و فيليب أندريا سوزا مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة بالجري والقفز من فوق الحواجز، بخلاف بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

ووضع الجهاز برنامجا بدنيا خاصا للاعب الوسط إمام عاشور، تولى سوزا الإشراف على تنفيذه.

وأدى حمزة المثلوثي ظهير الزمالك تدريبات علاجية وتأهيلية على هامش المران، حيث يعاني من إصابته بالتواء في الكاحل.

وتعرض المثلوثي لهذه الإصابة خلال مباراة طلائع الجيش الأخيرة في الدوري.

فيما واصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" برنامجه التأهيلي والعلاجي على هامش المران، حيث يعاني من شد في العضلة الخلفية.

وخاض طارق حامد تدريبات تأهيلية على هامش المران أيضا، تحت إشراف الجهاز الطبي في صالة الألعاب الرياضية، تمهيدا لإشراكه في التدريبات الجماعية لاحقا.

وخصص الجهاز الفني فقرة لتدريب اللاعبين على التسديدات من خارج منطقة الجزاء و تسديد ركلات الجزاء.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم الإثنين المقبل باستاد المقاولون العرب في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

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