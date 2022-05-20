تقرير: إصابة جديدة تضرب الوداد قبل مواجهة الأهلي

الجمعة، 20 مايو 2022 - 19:44

كتب : FilGoal

مران الوداد في استاد القاهرة قبل لقاء الزمالك

تعرض لاعب جديد بصفوف الوداد للإصابة قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد الوداد يوم 30 مايو الجاري على ملعب مركب محمد الخامس ضمن نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعاني أشرف داري مدافع الوداد بحسب "LE 360" المغربي من إصابة حرمته من المشاركة في مواجهة المغربي الفاسي، أول أمس الأربعاء.

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وتعادل الوداد أمام منافسه المغرب الفاسي، بهدف لمثله في لقاء مؤجل من الجولة 23 بالدوري المغربي.

وأوضح الموقع المغربي أن الجهاز الطبي لفريق الوداد يبذل محاولات مكثفة لتجهيز اللاعب قبل مواجهة الأهلي المرتقبة.

وجاءت إصابة أشرف داري بعد أيام قليلة من تعرض زهير المترجي للأمر ذاته حيث يخضع لبرنامج تأهيلي خاص لمحاولة اللحاق باللقاء المرتقب.

وتأهل الوداد إلى النهائي بالفوز على بترو أتليتكو الإنجولي بنصف نهائي المسابقة في مجموع المباراتين 4-2.

بينما تأهل الأهلي على حساب وفاق سطيف الجزائري، بنتيجة 6-2 في مجموع المباراتين.

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