تشكيل ريال مدريد - بنزيمة يقود الهجوم أمام بيتيس.. وغياب جاريث بيل

الجمعة، 20 مايو 2022 - 19:28

كتب : FilGoal

ريال مدريد

يقود كريم بنزيمة هجوم ريال مدريد في مواجهة ريال بيتيس في الجولة الختامية من الدوري الإسباني.

ويجاور الهداف الفرنسي صاحب الـ 27 هدفا في الدوري، الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس.

ويغيب جاريث بيل عن القائمة لتصبح المباراة بمثابة النهاية له بقميص الملكي، إذ ينتهي تعاقده بنهاية الموسم. بعدما خاض 7 مباريات فقط وسجل هدفا وحيدا في جميع المسابقات.

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وحسم ريال مدريد اللقب منذ 4 جولات بينما فاز ريال بيتيس بلقب كأس ملك إسبانيا وضمن تأهله للدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وجاء تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كاربخال – ناتشو فيرنانديز – إيدير ميليتاو – فيرلاند ميندي

الوسط: توني كروس – كاسيميرو – لوكا مودريتش

الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو جوس – كريم بنزيمة

ومن المقرر يقام ممر شرفي مزدوج بين الفريقين قبل انطلاق المباراة، للاحتفال بفوز الفريقين بلقبي الدوري وكأس ملك إسبانيا.

وستكون تلك المباراة الأخيرة في موسم ريال مدريد المحلي قبل ختامه بلقاء ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت بعد المقبل.

ويتصدر الملكي جدول الترتيب برصيد 85 نقطة من 37 مباراة بفارق 12 نقطة عن برشلونة.

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