ضياء السيد: غربال تغاضى عن مخالفات لنا.. وحين يريد جاساما القضاء عليك سيفعل ذلك

تحدث ضياء السيد المدرب العام السابق لمنتخب مصر عن شائعات تحكم محمد صلاح في المنتخب، ومن ضمنها تعيينه في منصبه واستقدام بعض اللاعبين.

وقال السيد في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "صلاح هو من طلب تعييني؟ بعد بوب برادلي تم تعيين 4 أجهزة: شوقي غريب وهيكتور كوبر وخافيير أجيري وحسام البدري. لم أنضم لأي جهاز منهم".

وأضاف "من الطبيعي أن أسمع هذا الكلام. صلاح هو من يأتي بي، وهو من يضم عبد الله السعيد وعمر جابر، هذه هي الثرثرة المرضية. صلاح لم يكن يتأثر بهذا الكلام إطلاقا، وكان يضحك حين يسمعه".

وكان ضياء السيد قد عمل في جهاز برادلي، قبل أن يعود لمنصب المدرب العام تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش.

وعن كواليس اختيار المسددين لركلات الترجيح قال: "نحن نضع القائمة خلال التدريبات ويتم تحديد المسددين الخمسة قبل المباراة. في هذه المباراة طلب صلاح أن يسدد أولا".

وأوضح "اعتذار النني عن تسديد ركلة الترجيح (أمام كوت ديفوار) لم يربكنا، بالعكس كانت هذه أمانة منه. قلت له أنك ستفعل مثل "العسكري رجب"، ستواصل العودة للخلف وفي النهاية ستقفز في المياه. كان سيضطر للتسديد في النهاية إذا امتدت ركلات الترجيح".

وعن رفضه للاستمرار في الجهاز الفني تحت قيادة المدرب الجديد إيهاب جلال قال: "لا يمكنني العمل تحت قيادة إيهاب جلال بحكم فارق السن والخبرات. لم أكن في الاختيارات لجهازه بناء على طلبي وكل الدعم له. تاريخي لا يسمح لي بالعمل في منصب الرجل الثاني تحت قيادة مدرب مصري إلا حسن شحاتة".

وأوضح "تحدثت معه مرتين خلال عملي حين كان مدربا لبيراميدز بناء على طلب كارلوس كيروش. طالبني أن أسأله عن بعض اللاعبين وأن أنظر في عينه كي أتأكد من حقيقة الإجابة وأنها ليست مجاملة للاعب فريقه".

وأضاف "أرفض الهجوم المبكر على إيهاب جلال، فهو بحاجة للدعم كونه لا يملك الوقت. هذا الرجل أصبح مدربا لمنتخبنا، إذا أردت دعم المنتخب يجب أن تدعمه".

وتحدث السيد عن بعض الأزمات التي واجهت اختيارات كيروش للاعبين قائلا: "مصر لا تملك ظهير أيمن مكتوب في بطاقته أنه ظهير أيمن".

وأضاف "أحمد عبد القادر وأحمد رفعت كانا ضمن خططنا للمراحل المقبلة، واستبعاد رفعت رغم تألقه في كأس العرب كان بسبب حاجتنا لاثنين في كل مركز، ووقع الاختيار على محمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش ورمضان صبحي وأحمد سيد زيزو على الجناحين".

وعن كواليس اختيار رامي ربيعة قبل مواجهة السنغال قال: "كنا بحاجة لقلبي دفاع نختار منهم واحدا للمشاركة، فوقع اختيارنا على رامي ربيعة وعلي جبر. ربيعة لم يكن يشارك منذ وقت طويل، وبالتالي لجأنا للتحليل ولاختبارات سريعة. الأفضلية كانت لصالح ربيعة على صعيد السرعة، وهذا ما حسم قرار كيروش".

وطالب ضياء السيد رابطة الأندية واتحاد الكرة بدعم الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا قائلا "كل طلبات الأهلي قبل النهائي يجب أن تجاب بما فيها تأجيل مباراة إيسترن كومباني يوم 25 مايو. الوداد لديه مباراة مع الرجاء في نفس اليوم، وأعرف ما سيفعله فوزي لقجع (رئيس الاتحاد المغربي)، ستتأجل هذه المباراة".

وأوضح "لديهم أفضلية الجماهير والملعب. شاهدت كل حكام إفريقيا بعيني. حتى أفضلهم فيكتور جوميز يتجاهل بعض الحالات أحيانا. ذهبت إلى مصطفى غربال أكثر من مرة في مباراة السنغال وكان يقول لي (ما لي دعوة)".

وتابع "هل باكاري جاساما حكم سيئ؟ لا، حين يحكم بالشكل الصحيح، ولكن حين يريد القضاء عليك سيفعل ذلك".

وأخيرا عن ترشيح خالد جلال مدرب البنك الأهلي لتدريب المنتخب الأوليمبي قال: " خالد جلال مدرب رائع ولكن أنصحه بالاستمرار مع البنك الأهلي".

طالع أيضا

الزمالك يفوز على الأهلي في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد

رد فعل من الأهلي على رفض رابطة الأندية تأجيل لقاء إيسترن كومباني

التحقيق مع بيكيه

حكم مصري في كأس العالم 2022

رسالة من مرتضى لجماهير الزمالك وحديث عن "السحر"