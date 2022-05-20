صلاح مرشح لجائزة لاعب الموسم من رابطة اللاعبين المحترفين "بتصويت الجماهير"

ترشح محمد صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم من قبل رابطة اللاعبين المحترفين الممنوحة بتصويت الجماهير.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ويتنافس صلاح للفوز بالجائزة مع زميله في الفريق ترينت ألكسندر أرنولد.

هذا بالإضافة لثنائي مانشستر سيتي كيفن دي بروين وفيل فودين.

كما تواجد في القائمة كل من ديكلان رايس لاعب وست هام، وكونور جالاجير من كريستال بالاس.

وتختلف تلك الجائزة عن نظيرتها التي تمنحها رابطة اللاعبين المحترفين نفسها والتي توج بها صلاح في موسمه الأسطوري والأول له مع ليفربول 2017-2018.

جائزة رابطة اللاعبين المحترفين التي توج بها صلاح في موسم 2017-2018

ويتألق صلاح خلال الموسم الجاري مع ليفربول وسجل 30 هدفا وصنع 16 في 49 مباراة خاضها مع ليفربول في كل البطولات.

ويتصدر صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفا بفارق هدف واحد فقط عن ملاحقه ولاعب توتنام هيونج سون مين قبل جولة وحيدة على نهاية الموسم.

وتوج صلاح مع ليفربول الموسم الجاري بكأس الاتحاد الإنجليزي ورابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وبلغ صلاح مع ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا ويواجه ريال مدريد في الـ28 من شهر مايو الجاري.

فيما يبتعد عن مانشستر سيتي متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة وحيدة فقط.

إذ أن سيتي لديه 90 نقاط مقابل 89 لليفربول.