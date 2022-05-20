ديمبلي يمنح برشلونة فرصة جديدة

الجمعة، 20 مايو 2022 - 18:18

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي

منح الفرنسي عثمان ديمبيلي فرصة جديدة لإدارة ناديه برشلونة من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد تعاقده وفقا لفابريزو رومانو صحفي "سكاي".

وينتهي تعاقد ديمبيلي مع برشلونة بنهاية الموسم ويحق له التوقيع مع أي ناد بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وكتب رومانو في تويتر: "عثمان ديمبيلي ينتظر جلسة بين برشلونة ووكيل أعماله الأسبوع المقبل".

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وأضاف "عرض برشلونة الأخير غير مرض لديمبيلي ومن المتوقع تقديم عرض جديد خلال جلسة الأسبوع المقبل".

وكان خوان لابورتا رئيس برشلونة قد أعلن من قبل عن عدم توصل النادي إلى اتفاق مع اللاعب الفرنسي من أجل تمديد تعاقده وأن ديمبيلي لديه عدد من العروض يعتبرها خيارات أفضل. (طالع التفاصيل).

كما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن اللاعب لديه عرض فلكي من فريق نيوكاسل الإنجليزي، براتب يصل إلى 15 مليون يورو في الموسم الواحد.

يذكر أن عثمان ديمبيلي شارك مع برشلونة في 31 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات، سجل هدفين وصنع 13.

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