لابورتا: صفقة ليفاندوفسكي ليست سهلة.. وديمبلي لديه خيارات أفضل

يرى خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أن إتمام صفقة التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ ليس بالأمر السهل نظرا للوضع المادي للعملاق الكتالوني.

روبرت ليفاندوفسكي النادي : بايرن ميونيخ برشلونة

وكانت الأيام الماضية شهدت شد وجذب بين ليفاندوفسكي وإدارة النادي البافاري بعدما أكد اللاعب عدم تلقيه أي عروض لتمديد عقده الذي ينتهي في صيف 2023، وأوضح أنه قرر الرحيل هذا الصيف.

وقال لابورتا في تصريحات نقلتها إذاعة "راديو كاتالونيا": "صفقة ليفاندوفسكي؟ الأمر ليس سهلا، تذكر أن وضعنا المالي لم يكن جيدا. دع جوردي كرويف (المستشار الفني) وماتيو أليماني (مدير كرة القدم) يعملان".

وتطرق لابورتا للحديث عن عثمان ديمبلي وقال: " قدمنا عرضا جديدا عثمان ديمبلي وننتظر رده الأسبوع المقبل. لقد أراد البقاء في برشلونة لكنه الآن يميل إلى خيارات أخرى يعتبرها أفضل".

وينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي ويحق له الانتقال لأي فريق بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

وعن فرينكي دي يونج أوضح "لا أعرف ما إذا كنا سنبيع لاعبين مهمين. إذا أكملنا بعض الصفقات فربما لن نكون في حاجة لذلك. الأولوية هي وضعنا المالي، حتى الآن".

ويخطط مانشستر سيتي بحسب "دايلي ميل" للتعاقد مع فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

فيما يرغب تين هاج المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد بحسب صحفي سكاي سبورت فابريزو رومانو في التعاقد مع لاعب أياكس السابق.

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