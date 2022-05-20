مؤتمر كلوب: لدينا العديد من الأسباب للاحتفال هذا الموسم.. وأوريجي من أساطير ليفربول

الجمعة، 20 مايو 2022 - 15:38

كتب : FilGoal

يورجن كلوب

قرر يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول الاحتفال بعد نهاية الموسم الحالي غير مكترث بحسم الدوري الإنجليزي ونهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتقابل ليفربول مع ولفرهامبتون الأحد المقبل في مباراة مصيرية في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي على هامش اللقاء: "لدينا العديد من الأسباب للاحتفال هذا الموسم مثل كأس الرابطة وكأس الاتحاد، نحن لم نقم بالتجول بحافلة في المدينة منذ عامين، لذلك أنا سعيد بحدوث ذلك هذا العام".

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وقال عن رحيل ديفوك أوريجي: "أتوقع يحظى باستقبال خاص من جماهير النادي، لأنه أحد أهم اللاعبين الذين عملت معهم، أتذكر أهدافه المهمة، وأؤمن بقدرته على النجاح في المستقبل، بالنسبة لي هو من أساطير ليفربول".

وتابع "لا أريد رحيل أي لاعب لكنها الحياة، لم يطلب مني أي لاعب مغادرة النادي حتى الآن لأنه ليس الوقت المناسب".

طالع تصريحاته عن صلاح.

وعلق كلوب على مواجهة مانشستر سيتي مع أستون فيلا بقيادة ستيفن جيرارد، قائلا: "لو كان علي خوض مباراة تساعد ماينز أو بوروسيا دورتموند سأفعل ذلك، ولكني لا ألعب ونفس الأمر بالنسبة لجيرارد، ومع ذلك أثق أنه سيتعامل مع الموقف بجدية تامة، لا داعي للحديث معه".

وتشهد الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي إثارة كبيرة بسبب فارق النقطة الوحيدة بين مانشستر سيتي المتصدر وليفربول صاحب المركز الثاني.

ويواجه مانشستر سيتي نظيره أستون فيلا بقيادة ستيفن جيرارد في ختام الدوري الإنجليزي الممتاز.

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