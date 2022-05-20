مؤتمر أرتيتا: غيرنا طاقة النادي وعدنا إلى أوروبا.. آمل يكون دوري الأبطال

أعرب ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن سعادته بعودة الفريق للمحافل الأوروبية مجددا متمنيا وصوله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

أرسنال أصبح أقرب من الدوري الأوروبي عن دوري أبطال أوروبا بعدما خسر مباراته الأخيرة أمام نيوكاسل، سيناريو واحد فقط قد يغير الأمور، خسارة توتنام أمام نوريتش سيتي وفوز أرسنال أمام إيفرتون.

وقال أرتيتا على هامش المؤتمر الصحفي لمباراة الجولة الأخيرة: "لقد كانت رحلة طويلة وشاقة للغاية هذا الموسم، وأعتقد أننا غيرنا طاقة النادي وقمنا بذلك معا، يمكنني الآن الشعور بأن لدي الدعم لاتخاذ الخطوة التالية، لقد عدنا إلى أوروبا".

وأضاف "لا نعرف أين، آمل أن يكون دوري الأبطال، نريد أن نرتقي بالنادي للمستوى التالي".

وعن تدعيمات الفريق الصيف الحالي، رد أرتيتا: "نحتاج إلى لاعبين، نريد أن نحسن جودة وعمق الفريق، لدينا أهداف معينة نريد التعاقد معها".

وأتم "نحن لسنا حيث يجب أن نكون، تاريخ هذا النادي من ضمن الأفضل في البلاد، بالطبع يستغرق الوصول إلى هناك وقتا وبعض التعاقدات".

ويحتل أرسنال المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 66 نقطة بفاق نقطتين عن توتنام صاحب المركز الرابع ويتبقى مباراة وحيدة على النهاية.

ويواجه أرسنال نظيره إيفرتون فيما يتقابل توتنام مع نوريتش سيتي الأحد المقبل في ختام منافسات الدوري الإنجليزي.

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