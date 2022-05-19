المتحدث باسم الوداد لـ في الجول: تركيزنا على "خريبكة".. لن نتحدث عن نهائي دوري الأبطال

رفض محمد طلال أمين الصندوق والمتحدث الرسمي باسم نادي الوداد الحديث عن نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي، وإمكانية تأجيل مباراة الوداد ضد الرجاء.

وقال طلال في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "يوم الأحد سنخوض مباراة ضد أولمبيك خريبكة".

وأضاف "تفكيرنا منصب حول هذه المباراة فقط لا غير".

وأوضح "نحن نأخذ الأمور مباراة تلو الأخرى، ولن نتحدث نهائيا عن نهائي دوري أبطال إفريقيا في الوقت الحالى".

واختتم " هذا ما طلبه أيضا وليد الركراكي المدير الفني من جميع أفراد الفريق".

ومن المفترض أن يلعب الوداد والرجاء يوم الأربعاء 25 مايو، قبل مواجهة الأهلي يوم 30 مايو في نهائي دوري الأبطال.

ويفترض أن تقام المباراتين على مركب محمد الخامس، وسط أنباء عن تأجيل مواجهة الرجاء.

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