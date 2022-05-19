تشيلسي يضمن المركز الثالث "رقميا" بعد تعادله مع ليستر

ضمن تشيلسي المركز الثالث في الدوري الإنجليزي بنسبة كبيرة بعد تعادله إيجابيا اليوم الخميس بهدف لمثله في لقاء مؤجل بينهما من الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وأقيمت المباراة في ملعب ستامفورد بريدج.

افتتح جيمس ماديسون أهداف المباراة في الدقيقة السادسة من عمر المباراة بتسديدة قوية.

وأدرك ماركوس ألونسو التعادل للبلوز في الدقيقة 34 بتسديدة يسارية على الطائر.

تلك النتيجة رفعت رصيد تشيلسي إلى 71 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه توتنام.

فيما يحتل أرسنال المركز الرابع بـ66 نقطة.

وحال فوز توتنام في الجولة الأخيرة وهزيمة تشيلسي فإن البلوز سيحتلون المركز الثالث نظرا لتفوقهم في فارق الأهداف.

ويملك تشيلسي فارق أهداف يصل لـ+42، فيما يمتلك توتنام +24.

أما ليستر فوصل رصيده إلى 49 نقطة يحتل بهم المركز التاسع في جدول الترتيب.

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