نقطة وبطاقة حمراء.. بيرنلي ينجو بأقل الأضرار وينتزع الأفضلية في سباق الهبوط

الخميس، 19 مايو 2022 - 23:09

كتب : FilGoal

بيرنلي

تعادل بيرنلي مع مضيفه أستون فيلا في المباراة التي جمعتهما على ملعب "فيلا بارك"، وهي المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم أشلي بارنز من ركلة جزاء في الدقيقة 45، حيث تحصل عليها بيرنلي بعد سقوط الإيفواري ماكسويل كورنيه داخل المنطقة.

وفي الدقيقة 48 تعادل إيميليانو بونيديا، بعد تمريرة حاسمة من جون ماكجين.

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وتضرر بيرنلي من نقص عددي متأخر في الدقيقة 91، سيكلفه غياب لاعبه ماثيو لوتون عن الجولة المقبلة، إذ غادر المباراة إثر تدخل عنيف.

بهذا التعادل يرفع بيرنلي رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع عشر، بفارق الأهداف عن ليدز يونايتد الثامن عشر، صاحب آخر مراكز الهبوط غير المحسومة.

وخرج إيفرتون من هذه المعادلة بفوز مثير على كريستال بالاس، ليرفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز السادس عشر (طالع التفاصيل).

ويلعب بيرنلي المباراة الأخيرة ضد ضيفه نيوكاسل يونايتد يوم الأحد، فيما يخرج ليدز لملاقاة برينتفورد.

ويملك بيرنلي أفضلية فارق الأهداف، حيث سجل 33 هدفا وتلقى 51، بفارق أهداف (-18).

على الناحية الأخرى سجل ليدز 40 هدفا وتلقى 78، بفارق أهداف (-38).

عمليا سيخرج بيرنلي متفوقا بفارق الأهداف في كافة الأحوال، ما يعني أن فوزه يكفيه لضمان البقاء دون النظر لنتيجة ليدز، والتعادل يكفيه بشرط عدم فوز ليدز، وحتى الخسارة تبقيه إذا خسر ليدز.

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