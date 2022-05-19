خبر في الجول – الأقرب بشان تأجيل دربي الوداد والرجاء بسبب الأهلي.. وقرار من كاف

الخميس، 19 مايو 2022 - 23:05

كتب : محمد عبد العظيم

الوداد - بترو أتليتكو - الصورة من موقع كاف

تشهد المغرب أزمة كبرى حاليا في ظل احتمالية اتخاذ اتحاد الكرة هناك قرارا بتأجيل الدربي بين الرجاء والوداد لإتاحة الفرصة للأخير للاستعداد بأفضل شكل لملاقاة الأهلي في نهائي دوري ابطال إفريقيا.

وحسبما علم FilGoal.com من مصدر مسؤول في الاتحاد المغربي –طلب عدم ذكر اسمه- فإن الأقرب حتى الآن هو تأجيل الدربي وإقامته بعد التوقف الدولي المقبل.

وأشار المصدر إلى أنه "خلال 48 ساعة سيتم اتخاذ القرار النهائي والإعلان عنه بشكل رسمي".

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وأكمل "لكن حتى الآن مواجهة الوداد ضد أولمبيك خريبكة يوم الأحد المقبل ستكون الأخيرة له قبل ملاقاة الأهلي".

ومن المفترض أن يواجه الوداد منافسه الرجاء في الجولة 25 من الدوري المغربي في الـ25 من شهر مايو الجاري، أي قبل خمسة أيام فقط من مواجهة الأهلي في نهائي دوري الأبطال في مركب محمد الخامس.

وأعلن الرجاء في بيان رسمي في وقت سابق رفضه رسميا إمكانية تأجيل المباراة مطالبا بالعمل بمبدأ تكافؤ الفرص في ظل منافسة الفريقين على لقب الدوري.

ويتصدر الوداد جدول الترتيب بـ50 نقطة بفارق نقطة عن الرجاء وللأول لقاء أقل، إذ خاض 23 مباراة مقابل 24 لمنافسه.

ويقام الدوري المغربي من 30 جولة.

قرار من كاف

أما عن موعد تسلم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تسلم مركب محمد الخامس لتجهيزه للنهائي أوضح مصدر من "كاف" لـFilGoal.com "سوف نتسلم الملعب يوم الإثنين المقبل رسميا من الاتحاد المغربي".

وأوضح "الاتحاد المغربي طلب منا أن يتدرب الوداد على الملعب لخمسة أيام قبل المباراة وتمت الموافقة على الأمر".

وعن الأهلي قال: "الأهلي سيتدرب على الملعب مرانه الرئيسي الأحد بعد المقبل قبل 24 ساعة من النهائي".

وأتم "أما بشأن الأيام التي تسبق المران الرئيسي فالأهلي يحق له اختيار أي ملعب للتدرب عليه إما الملعب الفرعي لمركب محمد الخامس أو أي ملعب آخر".

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