عودة جنونية.. المحاولة رقم 76 تضمن بقاء إيفرتون في الدوري الإنجليزي

تغلب إيفرتون على ضيفه كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة جمعتهما على ملعب "جوديسون بارك"، وكانت مؤجلة من الأسبوع الثالث والثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم جان فيليب ماتيتا لكريستال بالاس في الدقيقة 21، وأضاف جوردان أيو الهدف الثاني في الدقيقة 36، ليعقد موقف إيفرتون كثيرا بنهاية الشوط الأول متأخرا 2-0.

بداية العودة أتت في الدقيقة 55 بهدف المدافع مايكل كين، ثم أتى هدف التعادل في الدقيقة 76 بواسطة ريتشارليسون.

وأخيرا في الدقيقة 85 تلقى دومينيك كالفرت لوين عرضية ديماراي جراي ليسجل منها هدف الفوز، وتقتحم جماهير إيفرتون أرض الملعب احتفالا بالبقاء.

ونجح إيفرتون للمرة الأولى في تاريخ الـ "بريميرليج" في قلب تأخره بهدفين إلى انتصار، بعد 75 مرة سابقة، حيث تعادل 5 مرات وخسر 69 مباراة من هذا الوضع.

وكان هذا هو الانتصار الذي حسم استمرار الفريق في الدرجة الإنجليزية الأعلى، إذ رفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق 4 نقاط عن ليدز يونايتد الثامن عشر، قبل آخر جولة من عمر المسابقة.

فيما هبط واتفورد ونورويتش سيتي رسميا إلى الدرجة الثانية "تشامبيونشيب"، ويبقى الصراع على تفادي المقعد الأخير بين بيرنلي وليدز.

طالع أيضا

الزمالك يفوز على الأهلي في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد

رد فعل من الأهلي على رفض رابطة الأندية تأجيل لقاء إيسترن كومباني

التحقيق مع بيكيه

حكم مصري في كأس العالم 2022

رسالة من مرتضى لجماهير الزمالك وحديث عن "السحر