إلغاء حفل مانشستر يونايتد السنوي بعد طلب من اللاعبين

الخميس، 19 مايو 2022 - 22:17

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد

ألغى مانشستر يونايتد حفله السنوي الاعتيادي لتكريم أفضل اللاعبين وذلك بناء على طلب من اللاعبين.

ويقام حفل يونايتد السنوي في الأسبوعين الأخيرين من الموسم ويقام في ملعب أولد ترافورد.

وحسبما ذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية في تقرير لها فإن لاعبي الفريق الأول يشعرون بالإحراج جراء نتائجهم خلال الموسم الجاري لذا طلبوا عدم عقد الحفل وهو ما وافق عليه مسؤولي النادي.

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ولم يكن هناك أي حفل ليونايتد خلال العامين الأخيرين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية أن يونايتد يبحث الآن كيفية تكريم اللاعبين الفائزين بالأفضل خلال الموسم من الفريق الأول والرديف والشباب عقب نهاية الموسم.

وفشل يونايتد في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما يحتل المركز السادس في جدول الترتيب من الدوري الإنجليزي.

وقد يفشل يونايتد حتى في التأهل للدوري الأوروبي حال تعثره في الجولة الأخيرة ضد كريستال بالاس وفوز وست هام على برايتون وهو ما قد يرسله للمشاركة في دوري المؤتمرات.

ويحتل يونايتد المركز السادس بـ58 نقطة بفارق نقطتين عن وست هام.

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