ذا أثليتك: لاعب بايرن الشاب يقرر تمثيل أمريكا بدلا من ألمانيا

الخميس، 19 مايو 2022 - 17:11

كتب : FilGoal

مالك تيلمان - بايرن

قرر مالك تيلمان لاعب بايرن ميونيخ، تمثيل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بدلًا من ألمانيا.

وذكرت منصة "ذا أثليتك" أن تيلمان بصدد إكمال الإجراءات اللازمة مع فيفا ليكون مؤهلًا لارتداء قميص منتخب الولايات المتحدة.

تيلمان (19 عامًا) وُلد في ألمانيا، لكن يحق له اللعب للولايات المتحدة لأن والده أمريكي.

ومثّل تيلمان منتخبات الفئات العمرية الصغرى لـ ألمانيا، وتواجد مؤخرًا بشكل دوري مع منتخب تحت 21 عامًا.

وغاب تيلمان عن قائمة ألمانيا تحت 21 لخوض تصفيات يورو الشباب الشهر المقبل، تمهيدًا لتحوّله لارتداء قميص ألمانيا.

لاعب الوسط المهاجم خاض 7 مباريات مع الفريق الأول لـ بايرن هذا الموسم، وسجّل هدفًا في كأس ألمانيا.

وتتواجد الولايات المتحدة في المجموعة الثانية بكأس العالم 2022 رفقة إنجلترا وإيران وأحد منتخبات اسكتلندا أو أوكرانيا أو ويلز.

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