رومانو: ليفاندوفسكي تحدث بالفعل مع تشافي.. يتواصل فقط مع برشلونة

الخميس، 19 مايو 2022 - 16:35

كتب : FilGoal

ليفاندوفسكي

فتح تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة، خط اتصال مباشر مع روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ.

وذكر فابريسيو رومانو صحفي شبكة سكاي أن تشافي تواصل مرتين بالفعل مع ليفاندوفسكي.

وأوضح أن برشلونة جاهز للتوقيع مع ليفاندوفسكي بعقد حتى صيف 2025.

وأشار إلى أن القرار الآن في يد الناديين خصوصًا مع رغبة اللاعب الملحة في الانتقال إلى برشلونة.

وشدد رومانو على عدم تواصل ليفاندوفسكي مع أي نادٍ آخر، إذ يعد برشلونة رغبته الوحيدة.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ الصيف المقبل، ولا يرغب في تجديده بحثًا عن تجربة جديدة.

وصرّح ليفاندوفسكي بعد مشاركته في مباراة الجولة الأخيرة للدوري الألماني أمام فولفسبورج أنه "ربما خاض آخر مباراة له بقميص بايرن".

وأوضح أنه لم يتلق عرضًا لتجديد تعاقده مع الزعيم البافاري، وبناءً عليه "قرر الرحيل هذا الصيف".

كلام مناقض لما قاله حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لـ بايرن الذي ذكر أن "ليفاندوفسكي لا يريد تجديد عقده".

ونفى هربرت هاينر رئيس بايرن ميونيخ صحة ما قاله ليفاندوفسكي، وشدد: "أوليفر كان وصالح حميديتش قدّما له عرضًا للتجديد لكن لم يتم قبوله".

وكان أوليفر كان عضو مجلس الإدارة أكثر صراحة عندما قال: "نعلم برغبته في الرحيل منذ فترة، لقد رفض العرض المقدم له، لا يوجد لاعب فوق بايرن ميونيخ".

ليفاندوفسكي (33 عامًا) انضم إلى بايرن ميونيخ مجانًا بعد نهاية عقده مع بوروسيا دورتموند في 2014.

وسجل ليفاندوفسكي 344 هدفًا في 374 مباراة خاضها مع بايرن ميونيخ، بالإضافة إلى صناعته 72 هدفًا.

وفاز ليفاندوفسكي بالدوري الألماني مع بايرن 8 مرات، بالإضافة إلى كأس ألمانيا 3 مرات، وكأس السوبر 5 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، ومثلها لكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وحصد ليفاندوفسكي جائزة "ذا بيست" المقدمة من فيفا كأفضل لاعب في العالم في آخر نسختين لها.

كما فاز بجائزة هداف الدوري الألماني 7 مرات، منها 6 بقميص بايرن ميونيخ.

ويعد ليفاندوفسكي الهداف التاريخي الثاني لـ بايرن ميونيخ خلف جيرد مولر صاحب الـ 563 هدفًا.

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