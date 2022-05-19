قائمة فرنسا – استدعاء ساليبا وكامارا.. وغياب مدافع بايرن وثنائي ريال مدريد

أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن قائمة بلاده لخوض غمار التوقف الدولي المقبل.

وشهدت القائمة توجيه الاستدعاء الأول لـ بوبكر كامارا لاعب وسط أوليمبيك مرسيليا، كما يواصل ديشامب استدعاء زميليه: ماتيو جيندوزي، وويليام ساليبا، بعد التوقف الماضي الذي شهد حضورهما.

ويغيب فيرلان ميندي ظهير أيسر ريال مدريد، وزميله إدواردو كامافينجا لاعب وسط الفريق الشاب.

وانضم كامافينجا إلى قائمة المنتخب الفرنسي تحت 21 عامًا.

فيما يظهر جوناثان كلاوس ظهير أيمن لانس، وأوريليان تشواميني موهبة موناكو، وألفونس أريولا حارس مرمى وست هام يونايتد.

كما يغيب بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد للإصابة، ودايوت أوباميكانو مدافع بايرن ميونيخ لأسباب فنية.

ولا يظهر عثمان ديمبيلي جناح برشلونة أو أوليفيه جيرو مهاجم ميلان المتألق.

وتلعب فرنسا 4 مباريات في دوري الأمم الأوروبية أمام الدنمارك وكرواتيا (مرتين) والنمسا أيام 3 و6 و10 و13 يونيو المقبل.

وتتواجد فرنسا في المجموعة الرابعة بكأس العالم 2022 رفقة تونس والدنمارك وأحد منتخبات أستراليا أو بيرو أو الإمارات العربية المتحدة.

The squad that will represent Les Bleus in the next 4️⃣ 𝙉𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙇𝙚𝙖𝙜𝙪𝙚 matches, with a first call-up for @boubaKamara_4 🙌 The dates for this busy schedule 💪 June 3: 🇫🇷 vs 🇩🇰 June 6: 🇭🇷 vs 🇫🇷 June 10: 🇦🇹 vs 🇫🇷 June 13: 🇫🇷 vs 🇭🇷#FiersdetreBleus pic.twitter.com/hoSMbfDr1T — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) May 19, 2022

قائمة فرنسا:

حراسة المرمى: هوجو لوريس (توتنام هوتسبير الإنجليزي) – ألفونس أريولا (وست هام يونايتد الإنجليزي) – ميك ماينيان (ميلان الإيطالي)

الدفاع: رافاييل فاران (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – بريسنيل كيمبيمبي (باريس سان جيرمان) – ويليام ساليبا (أوليمبيك مرسيليا) – جول كوندي (إشبيلية الإسباني) – لوكاس هيرنانديز (بايرن ميونيخ الألماني) – بنجامين بافارد (بايرن ميونيخ الألماني) – جوناثان كلاوس (لانس) – تيو هيرنانديز (ميلان الإيطالي) – لوكاس دينيه (أستون فيلا الإنجليزي)

الوسط: نجولو كانتي (تشيلسي الإنجليزي) – أدريان رابيو (يوفنتوس الإيطالي) – أوريليان تشواميني (موناكو) – ماتيو جيندوزي (أوليمبيك مرسيليا) – بوبكر كامارا (أوليمبيك مرسيليا)

الهجوم: كريم بنزيمة (ريال مدريد الإسباني) – كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) - أنطوان جريزمان (أتليتكو مدريد الإسباني) – وسام بن يدر (موناكو) – كينجسلي كومان (بايرن ميونيخ الألماني) – موسى ديابي (باير ليفركوزن الألماني) – كريستوفر نكونكو (لايبزج الألماني)

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