قائمة ألمانيا – ظهور بطل فرانكفورت.. وعودة جنابري ورويس

الخميس، 19 مايو 2022 - 14:42

كتب : FilGoal

توماس مولر يحتفل بهدفه مع ألمانيا ضد رومانيا

ظهر كيفن تراب حارس مرمى أينتراخت فرانكفورت في قائمة بلاده ألمانيا التي أعلن عنها المدرب هانز فليك استعدادًا للتوقف الدولي المقبل.

وخطف تراب الأضواء بتألقه اللافت وقيادته فريقه فرانكفورت للتتويج بالدوري الأوروبي على حساب جلاسكو رينجرز مساء الأربعاء.

ويغيب مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة بالاتفاق مع فليك لحصوله على راحة بعد عدة سنوات دون إجازة.

وينضم بدلًا منه أوليفر باومان حارس مرمى هوفنهايم للمرة الثانية في مسيرته بعد توقف سبتمبر 2020، لكنه لم يخض أي مباراة دولية حتى اللحظة.

ويستمر ابتعاد بيرند لينو حارس مرمى أرسنال الذي لا يشارك بشكل أساسي.

كما يعود سيرج جنابري جناح بايرن ميونيخ بعد غيابه عن توقف مارس الماضي للإصابة.

وينضم ماركو رويس قائد بوروسيا دوتموند لأول مرة منذ نوفمبر 2011.

فيما يغيب كيفن فولاند مهاجم موناكو، وماكسيميليان أرنولد لاعب وسط فولفسبورج.

وتخوض ألمانيا 4 مباريات في التوقف الدولي المقبل ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية أمام إيطاليا، وإنجلترا، والمجر، ثم إيطاليا مجددًا، أيام 4، و7، و11، و14 يونيو.

وتتواجد ألمانيا في المجموعة الخامسة بكأس العالم 2022 رفقة اليابان وإسبانيا والفائز بين كوستاريكا ونيوزيلندا.

قائمة ألمانيا:

حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ) – كيفن تراب (أينتراخت فرانكفورت) – أوليفر باومان (هوفنهايم)

الدفاع: أنطونيو روديجير (تشيلسي الإنجليزي) – نيكلس زوله (بايرن ميونيخ) جوناثان تاه (باير ليفركوزن) – نيكو شلوتربيك (فرايبورج) – ثيلو كيرير (باريس سان جيرمان الفرنسي) – بنجامين هنريكس (لايبزج) – لوكاس كولسترمان (لايبزج) – ديفيد روم (هوفنهايم)

الوسط: جوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ) – إلكاي جوندوجان (مانشستر سيتي الإنجليزي) – ليون جوريتسكا (بايرن ميونيخ) – أنتون ستاتش (ماينتس) – يوناس هوفمان (بوروسيا مونشنجلادباخ) – جمال موسيالا (بايرن ميونيخ)

الهجوم: توماس مولر (بايرن ميونيخ) - تيمو فيرنر (تشيلسي الإنجليزي) – كاي هافيرتز (تشيلسي الإنجليزي) – لوروا ساني (بايرن ميونيخ) – كريم أديمي (ريد بول سالزبورج النمساوي) – سيرج جنابري (بايرن ميونيخ) – ماركو رويس (بوروسيا دورتموند) – يوليان براندت (بوروسيا دورتموند) – لوكاس نميتشا (فولفسبورج)

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