مؤتمر أنشيلوتي – عن الممر المزدوج وأسطورية بيل والاختيار بين مبابي والأبطال

انهال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد، بالإشادة على لاعبه جاريث بيل لكل ما قدمه في مسيرته مع الفريق الملكي.

ريال مدريد يختتم مبارياته في الدوري الإسباني مساء الجمعة، باستقبال ريال بيتيس في ملعب سانتياجو برنابيو، بالجولة 38 للمسابقة.

وصرّح أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "معنوياتنا جيدة، نريد توديع جماهيرنا بعد موسم مميز قدّمنا فيه أداء جميلًا، كل شيء في الدوري الإسباني تم بشكل رائع منذ المباراة الأولى. هدفنا من تلك المباراة هو الوصول لنسق جيد يساعدنا في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا".

وسُئل أنشيلوتي عن موقف بيل من المشاركة، خصوصًا بعد انضمامه لقائمة منتخب ويلز، فأوضح الإيطالي: "بيل تدرّب اليوم، لكنه ليس جاهزًا بنسبة 100% حتى الآن ولن يتواجد معنا. سنرى من غدًا سيتواجد على مقاعد البدلاء، إذ يجب أن أستبعد لاعبين اثنين من القائمة".

وسُئل أنشيلوتي عما إذا كان التشكيل الأساسي أمام بيتيس سيكون نفسه أمام ليفربول، فأوضح: "لا أفكر في ذلك، تفكيري منصب على إعطاء دقائق للاعبين الذين يحتاجونها أكثر. غدًا يعود لنا مودريتش ومارسيلو. فقط ينقصنا ألابا الذي سيعود للتدرب مع المجموعة بدايةً من يوم الإثنين".

هل ستكون مباراة بيتيس هي وداعية مارسيلو وإيسكو وبيل؟ أنشيلوتي أجاب: "لم نتحدث في ذلك مع اللاعبين، لأن تركيزهم منصب على مباراة 28 مايو. كما قلت، سيعود مارسيلو وإيسكو، وبالتالي قائمتنا شبه مكتملة".

وتحوّل للإشادة بـ بيل: "العالم كله يعرف أن عقد بيل سينتهي، مشاركته غدًا من عدمها ليست أمرًا مهمًا، الأهم أنه بات جزءًا من تاريخ هذا النادي. أعتقد أنه سيبقى في ذاكرة كل مشجعي ريال مدريد، كان حاسمًا في العاشرة، وفي كييف، وفي نهائي كأس الملك. إنه لاعب كتب صفحات من تاريخ هذا النادي، وأعتقد أن العالم كله يدرك ذلك".

وعن القلق بشأن النهائي أمام ليفربول: "لا يجب أن ننسى سعادتنا لخوض المباراة النهائية، يمكن أن تقلق بعض الشيء، هذا طبيعي، لكننا حاليًا نستمتع بوقتنا، حاليًا لست قلقًا، بل سعيد لامتلاك الوقت للإعداد للمباراة. نحن في مكان أراد الآخرون الوصول إليه. لماذا سنشعر بالقلق إذًا؟ سنستمتع بهذا الأسبوع، أمّا القلق فيمكن أن يحدث قبل المباراة بقليل".

وتابع أنشيلوتي: "الخوف يتولد من القلق، يأتي قبل المباراة. ولكن حتى يأتي وقت القلق سأستمتع بالوقت، أنا سعيد للغاية لإعداد هذه المباراة".

وعن امتلاك 3 أسابيع كاملة للتفكير في المباراة بعكس ليفربول الذي يعاني من ضغوطات الدوري: "ليفربول عانى من صعوبات أكثر منا، ولكن في النهاية لدينا نفس الوقت للإعداد للمباراة. استمتعنا بتلك الفترة بالفوز بالدوري الإسباني، وهم بكأس الاتحاد الإنجليزي. لا أعتقد أن ذلك سيؤثر على أي من الفريقين في المباراة. لأننا لا نفكر في المباراة الآن، كل شيء جاهز".

ويلعب ريال مدريد -بطل الدوري- أمام بيتيس -بطل الكأس-، فهل نرى ممرًا شرفيًا مزدوجًا؟

أنشيلوتي رحّب: "لا أعلم، ولكن هذا حقيقي، الفريقان فازا ببطولتي إسبانيا المحليتين، ستكون مباراة جميلة وممتعة وذات جودة. سنستمتع بها جميعًا، أود أن نقدّم ممرًا شرفيًا لـ بيتيس لأنه حصد لقبًا مهمًا في إسبانيا".

وسُئل أنشيلوتي عن إجابته عندما يسأله أحد بشأن صفقة مبابي في الشارع، فأجاب ضاحكًا: "لا يسألوني عن مبابي لأني لا أسير في الشارع، أقضي وقتي في فالديبيباس، في السيارة، في المنزل. أحيانًا أحب الذهاب إلى المطاعم الجميلة في مدريد وهناك يسألوني عن النهائي".

وشدد: "أنا لا أفكر في مبابي، الموضوع الوحيد الذي يشغلني هو نهائي دوري أبطال أوروبا، وأنا هادئ بشأن ذلك".

وعن الاختيار بين الفوز بدوري الأبطال أمام التوقيع مع مبابي وتواجده 12 عامًا مع الفريق، فأجاب أنشيلوتي بحزم: "اليوم، مشجعو ريال مدريد لديهم آمال كبيرة بشأن نهائي دوري أبطال أوروبا ولا أكثر من ذلك. كلنا نفكر في نفس الشيء: الفوز بالرابعة عشر".

وعن احتمالية انزعاج غرفة خلع ملابس الفريق من الحديث الدائر حول مبابي: "أتفهم كل شيء، ولكن هذا لا يفكر فكرتنا، نتحلى بالتركيز والأجواء رائعة، لا نتأثر بما يحدث حولنا وبما يقال".

أخيرًا، اختتم أنشيلوتي تصريحاته بشأن معرفته من عدمها بتشكيله الأساسي في نهائي باريس، وأطلق لغزا ليحله الصحفيون: "لا، ليس لدي شك. كل شيء واضح بالنسبة لي. الشك الذي أمتلكه هو التساؤل: أيهم أكثر أهمية: اللاعبون الذين سيبدأون المباراة، أم اللاعبون الذين سينهونها؟".

ريال مدريد يمتلك 85 نقطة في صدارة الدوري الإسباني الذي حسم لقبه رسميًا قبل عدة أسابيع.

ويسعى ريال مدريد لفك عقدته أمام بيتيس، إذ لم يسجل أمام في سانتياجو برنابيو منذ عدة مواسم.

وضمن بيتيس التأهل إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل باحتلاله المركز الخامس برصيد 54 نقطة.

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