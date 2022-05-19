رقم سلبي للزمالك لم يحدث منذ 1591 يومًا
الخميس، 19 مايو 2022 - 11:57
كتب : FilGoal
تعرض الزمالك للهزيمة الثانية على التوالي في الدوري المصري وسقط بهدف وحيد أمام طلائع الجيش.
ليحقق الزمالك رقمًا سلبيًا لم يحدث منذ 5 سنوات، تعرف عليه من هـــــنـــــا
نرشح لكم
بدر بانون يبدأ التأهيل في الأهلي الأهلي لا يفوز 4 مباريات متتالية في الدوري لأول مرة منذ 2010 عصام عبد الفتاح: إلغاء هدف الأهلي قرار صحيح.. والعودة للـ VAR وفقا لروح البروتوكول الزنفلي: درسنا الأهلي جيدا أحمد ياسين: أرضية الملعب؟ علينا وعلى الأهلي.. نحن مجبرين عليها محمد هلال: الدوري المصري غير مفهوم.. وأهدرنا فرص أكثر أمام الأهلي خبر في الجول - التشخيص المبدئي لإصابة محمد الشناوي خالد جلال: أهدرنا فرصا غريبة.. وكنا نستطيع الفوز على الأهلي
أخر الأخبار
بدر بانون يبدأ التأهيل في الأهلي 46 دقيقة | الكرة المصرية