رقم سلبي للزمالك لم يحدث منذ 1591 يومًا

تعرض الزمالك للهزيمة الثانية على التوالي في الدوري المصري وسقط بهدف وحيد أمام طلائع الجيش.

ليحقق الزمالك رقمًا سلبيًا لم يحدث منذ 5 سنوات، تعرف عليه من هـــــنـــــا