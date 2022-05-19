رقم سلبي للزمالك لم يحدث منذ 1591 يومًا

الخميس، 19 مايو 2022 - 11:57

كتب : FilGoal

الزمالك - طلائع الجيش - إمام عاشور

تعرض الزمالك للهزيمة الثانية على التوالي في الدوري المصري وسقط بهدف وحيد أمام طلائع الجيش.

ليحقق الزمالك رقمًا سلبيًا لم يحدث منذ 5 سنوات، تعرف عليه من هـــــنـــــا

الزمالك في الدوري الدوري المصري
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