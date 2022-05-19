الريان: لا صحة للمفاوضات مع موسيماني

نفى نادي الريان القطري دخوله في مفاوضات مع بيتسو موسيماني مدرب الأهلي لتدريب الفريق.

وقال أمير فتحي المشرف على الإعلام في نادي الريان بتصريحات لقناة المحور: "لا صحة لما يتردد عن مفاوضات بيننا وبين بيتسو موسيماني لتدريب الفريق".

وأضاف "نادي الريان، والأندية القطرية بشكل عام، يتجهون دائما للمدرسة اللاتينية في التدريب أو أوروبا، وليس للمدرسة الإفريقية".

فتحي أتبع "ما علمته إن موسيماني وقبل حوالي شهرين وقت مفاوضات التجديد مع الأهلي، حاول التواصل رفقة وكيلته مع بعض الأندية القطرية بحثا عن عرض، لكنه لم ينجح في ذلك".

وأتم "أما الآن، فلا توجد مفاوضات بيننا وبين موسيماني، ولا أظن أن هناك مفاوضات بينه وبين أندية أخرى".

كان الأهلي قد أعلن تمديد تعاقد بيتسو موسيماني لموسمين مقبلين.

ويستعد الأهلي رفقة موسيماني لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا للعام الثالث على التوالي أمام الوداد البيضاوي يوم 30 مايو الجاري.

كان الأهلي قد تعادل مع البنك الأهلي مساء أمس الأربعاء سلبيا في الدوري المصري.

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