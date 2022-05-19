قائمة ويلز – بيل يقود بلاده في مباراة المصير

أعلن روب بيدج المدير الفني لمنتخب ويلز، عن قائمة بلاده لخوض نهائي المُلحَق المؤهل لكأس العالم 2022.

وشهدت القائمة استدعاء 27 لاعبًا، على رأسهم القائد جاريث بيل لاعب ريال مدريد.

ويتواجد بيل في القائمة رغم غيابه مؤخرًا عن مباريات ريال مدريد بداعي الإصابة.

ولم يظهر بيل مع ريال مدريد منذ مباراة خيتافي يوم 9 أبريل الماضي، إذ يعاني من مشاكل في الظهر.

كما شهدت القائمة تواجد آرون رامسي لاعب وسط جلاسكو رينجرز الذي أهدر ركلة جزاء فريقه في نهائي الدوري الأوروبي أمام أينتراخت فرانكفورت.

بينما يغيب تيلر روبيرتس لاعب ليدز يونايتد، وديفيد بروكس لاعب بورنموث، وبن وودبرن لاعب هارتس أوف ميدلوثيان الاكستلندي.

وتلعب ويلز أمام الفائز من اسكتلندا وأوكرانيا في نهائي ملحق الصعود لكأس العالم يوم 5 يونيو في مدينة كارديف.

كما تخوض ويلز 4 مباريات في دوري الأمم الأوروبية أمام بولندا، وهولندا مرتين، وبلجيكا أيام 1 و8 و11 و14 يونيو.

وتسعى ويلز للتأهل إلى كأس العالم لأول مرة منذ نسخة 1958 التي وصلت فيها للدور ربع النهائي.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Rob Page has announced his squad for the upcoming @FIFAWorldCup play-off final and UEFA Nations League matches.#TogetherStronger — FA WALES (@FAWales) May 19, 2022

قائمة ويلز:

حراسة المرمى: وين هينيسي (بيرنلي الإنجليزي) – داني وارد (ليستر سيتي الإنجليزي) – آدام ديفيز (شيفيلد يونايتد الإنجليزي)

الدفاع: كريس جونتر (تشارلتون أثليتك الإنجليزي) – بن ديفيز (توتنام هوتسبير الإنجليزي) – كونور روبيرتس (بيرنلي الإنجليزي) – إيثان أمبادو (فينيسيا الإيطالي) – كريس ميفام (بورنموث الإنجليزي) – جو رودون (توتنام هوتسبير الإنجليزي) – نيكو ويليامز (فولام الإنجليزي) – ريس نورينجتون ديفيز (شيفيلد يونايتد)

الوسط: آرون رامسي (رينجرز الاسكتلندي) – جو آلان (ستوك سيتي الإنجليزي) – هاري ويلسون (سويندون تاون الإنجليزي) – جو موريل (بورتسموث الإنجليزي) – ديلان ليفيت (دوندي يونايتد الاسكتلندي) – ماثيو سميث (ميلتون كينز دونز الإنجليزي) – برينان جونسون (نوتنجام فورست الإنجليزي) – روبين كولويل (كارديف سيتي) – سوربا توماس (هدرسفيلد تاون الإنجليزي)

الهجوم: جاريث بيل (ريال مدريد الإسباني) – دانييل جيمس (ليدز يونايتد الإنجليزي) – كيفير مور (بورنموث الإنجليزي) – رابي ماتوندو (سيركل بروج البلجيكي) – مارك هاريس (كارديف سيتي) – ناثان برودهيد (سندرلاند الإنجليزي)

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