عصام عبد الفتاح: إلغاء هدف الأهلي قرار صحيح.. والعودة للـ VAR وفقا لروح البروتوكول

شدد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام على صحة قرار الحكم بإلغاء هدف الأهلي في مواجهة البنك الأهلي بالجولة 19 من الدوري المصري.

ورفضت تقنية الفيديو احتساب هدف محمود وحيد للأهلي في شباك البنك، بداعي وجود خطأ في تنفيذ ركلة حرة للأهلي في بداية الهجمة.

وقال عصام عبد الفتاح عبر أون تايم سبورتس: "هدف الأهلي غير صحيح بنسبة مليون في المئة وفقا لقانون كرة القدم، وعودة الحكم لتقنية الفيديو صحيحة وفقا لروح البروتوكول".

وأضاف "لابد أن تُلعب أي ركلة حرة بشكل صحيح والكرة ثابتة على الأرض".

وأكمل "الهدف لو احتسب مصر كلها كانت ستتحدث عنها".

وواصل "عودة الكرة للأهلي وإعادة الخطأ من جديد قرار صحيح من الحكم وفقا لروح البروتوكول".

وشدد "قرار الحكم صحيح بنسبة مليون في المئة".

وواصل "نعترف بأخطائنا وفي أحد المباريات لم يحتسب حكما ركلة جزاء صحيحة".

وأتم "شهدت بعض المباريات أخطاءً ونحاول معالجتها".























































































































































وفشل الأهلي في تحقيق الفوز للمرة الرابعة على التوالي في الدوري، بعدما خسر أمام المصري وتعادل مع طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا.

ليصل الأهلي إلى النقطة 34 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري من 15 مباراة، بينما وصل البنك إلى النقطة 25 في المركز الثامن.

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