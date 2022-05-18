منافس الأهلي - 15 مباراة دون خسارة.. الوداد يتصدر الدوري بالتعادل مع المغرب الفاسي

انفرد الوداد بصدارة الدوري المغربي رغم التعادل مع المغرب الفاسي بنتيجة 1-1 ضمن مباريات الجولة 23 من المسابقة.

واستغل الوداد تعثر غريمه الرجاء بالخسارة من سريع وادي زم بهدف دون رد وانقض على الصدارة.

وارتقى الوداد للصدارة برصيد 50 نقطة بفارق نقطة عن الرجاء، ولديه مباراة مؤجلة ضد أولمبيك خريبكة يوم الأحد المقبل.

وتقدم الوداد مبكرا بهدف من عبد الله حميود في الدقيقة الرابعة بعد متابعة تسديدة ارتدت من الحارس.

رد أصحاب الأرض جاء في الدقيقة 18 بهدف من ركلة حرة مباشرة عن طريق حمزة الجناتي.

تعادل وصل به الوداد لـ 15 مباراة على التوالي دون خسارة في جميع المسابقات بدأت منذ الفوز على الزمالك 3-1 في دور المجموعات بدوري الأبطال.

وستكون مباراة خريبكة المقبلة هي الأخيرة للوداد قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتفوق الوداد في نصف النهائي على بترو أتليتكو الأنجولي بالفوز 4-2 في مجموع المباراتين.

ويلتقي الوداد مع الأهلي يوم 30 مايو المقبل على أرضية مركب محمد الخامس.

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