مواعيد مباريات الخميس 19-5-2022 والقنوات الناقلة – قمة كرة اليد.. وختام الجولة في إنجلترا

الأهلي في مواجهة الزمالك مجددا بنهائي قاري لكرة اليد، فيما تٌختتم الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الخميس، والموافق 19 مايو 2022، والقنوات الناقلة.

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كرة اليد

يلتقي الأهلي مع الزمالك في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد اليوم الخميس. المباراة في المقامة في النيجر ستكون بتمام الساعة السابعة مساء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الدوري الإنجليزي

وفي إنجلترا، تقام مباراة إيفرتون مع كريستال بالاس الساعة التاسعة إلا ربع مساء عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 2.

ويلعب تشيلسي مع ليستر سيتي الساعة التاسعة مساء عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

وفي نفس التوقيت يلعب أستون فيلا مع بيرنلي عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 3.

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