مواعيد مباريات الخميس 19-5-2022 والقنوات الناقلة – قمة كرة اليد.. وختام الجولة في إنجلترا

الخميس، 19 مايو 2022 - 10:15

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة يد

الأهلي في مواجهة الزمالك مجددا بنهائي قاري لكرة اليد، فيما تٌختتم الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الخميس، والموافق 19 مايو 2022، والقنوات الناقلة.

للتعرف على مواعيد كل المباريات من هنا

أخبار متعلقة
كرة يد - تعرف على القناة الناقلة لنهائي كأس الكؤوس الإفريقية بين الأهلي والزمالك كرة يد – يحيى خالد يقود فيزبريم لـ نصف نهائي أبطال أوروبا كرة يد - الزمالك يهزم فاب الكاميروني ويواجه الأهلي في نهائي كأس الكؤوس كرة يد - الأهلي إلى نهائي كأس الكؤوس.. وينتظر الفائز من الزمالك وفاب الكاميروني

كرة اليد

يلتقي الأهلي مع الزمالك في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد اليوم الخميس. المباراة في المقامة في النيجر ستكون بتمام الساعة السابعة مساء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الدوري الإنجليزي

وفي إنجلترا، تقام مباراة إيفرتون مع كريستال بالاس الساعة التاسعة إلا ربع مساء عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 2.

ويلعب تشيلسي مع ليستر سيتي الساعة التاسعة مساء عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

وفي نفس التوقيت يلعب أستون فيلا مع بيرنلي عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 3.

للتعرف على مواعيد كل المباريات من هنا

كرة يد الأهلي الزمالك تشيلسي أستون فيلا
نرشح لكم
كرة يد – يحيى خالد يقود فيزبريم لـ نصف نهائي أبطال أوروبا كرة يد - الزمالك يهزم فاب الكاميروني ويواجه الأهلي في نهائي كأس الكؤوس كرة يد - الأهلي إلى نهائي كأس الكؤوس.. وينتظر الفائز من الزمالك وفاب الكاميروني كرة يد - موعد منافسات أمم إفريقيا.. وتعذر إقامتها على استاد القاهرة كرة يد - إصابة قوية لـ"سيسا" لاعب الأهلي في الرأس كرة يد - الزمالك إلى نصف نهائي كأس الكؤوس بفوز كبير على كيركوس الإثيوبي كرة يد - الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية بفوز ساحق على نيامي كرة يد - الأهلي يحقق فوزه الثالث في كأس الكؤوس باكتساح فاب الكاميروني
أخر الأخبار
كوبا ليبرتادوريس – كولون يطير إلى الدور الثاني.. وبالميراس على بُعد هدف من رقم قياسي 9 دقيقة | أمريكا
خبر في الجول – منتخب مصر يوافق على مواجهة كوريا وديا بـ سول 22 دقيقة | منتخب مصر
مواعيد مباريات الخميس 19-5-2022 والقنوات الناقلة – قمة كرة اليد.. وختام الجولة في إنجلترا 42 دقيقة | كرة يد
عصام عبد الفتاح: إلغاء هدف الأهلي قرار صحيح.. والعودة للـ VAR وفقا لروح البروتوكول 9 ساعة | الدوري المصري
محمد شوقي: إيهاب جلال يفضل ذلك الملعب لمنتخب مصر.. وسبب انضمام أحمد حمدي وغياب كهربا 10 ساعة | منتخب مصر
اسكواش - سيطرة مصرية على ربع نهائي بطولة العالم 10 ساعة | رياضات أخرى
مدرب الوداد: لدينا هدف واضح قبل مواجهة الأهلي في نهائي الأبطال 10 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
عقدة رينجرز مستمرة.. طوفان أبيض يجتاح أوروبا ويتوج فرانفكورت بالدوري الأوروبي 10 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب 2 سيناريوهات تتويج مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي 3 8 قرارات حاسمة.. الأهلي يعلن نتائج اجتماعه بشأن ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا