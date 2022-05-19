محمد شوقي: إيهاب جلال يفضل ذلك الملعب لمنتخب مصر.. وسبب انضمام أحمد حمدي وغياب كهربا

كشف محمد شوقي المدرب العام لمنتخب مصر عن تفضيل إيهاب جلال المدير الفني للفراعنة خوض مباريات الفريق على استاد القاهرة.

وتحدث شوقي لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "معسكر منتخب مصر يبدأ 30 مايو الجاري وهناك تحضيرات لمواجهة كوريا الجنوبية وديا".

وعن الملعب المفضل للجهاز الفني أجاب "إيهاب جلال يفضل خوض منتخب مصر لمبارياته في استاد القاهرة".

وعن انضمام أحمد حمدي لقائمة منتخب مصر وغياب محمود عبد المنعم "كهربا" قال: "أحمد حمدي أول مرة ينضم لمنتخب مصر لكننا في الجهاز الفني مع كارلوس كيروش كنا نتابعه وكان هناك خطة لضمه مستقبلا".

أما عن كهربا فقال: "سبب عدم انضمام كهربا هو استعانتنا بأغلب المحترفين الذين كان ينضموا في منتخب مصر في الفترات السابقة".

وأضاف "من الوارد ضم وجوه جديدة للمنتخب لكن إيهاب جلال ضم الأجهز ومن تواجد في المنتخب في الفترة السابقة".

وأكمل "قائمة المحترفين قائمة أولية ومن الواد استبعاد أي لاعب ولكن كان يجب إرسال الاستدعاء مبكرا وفقا للوائح".

وبسؤاله هل يشعر بالقلق من مستوى الأهلي والزمالك خاصة في ظل اهتزاز نتائجهم في الدوري أجاب شوقي "بالطبع لكن حسابات أي مدير فني هو العمل بما متاح سواء كان جيدا أم لا، ومنتخب مصر مختلف عن التقييم في النادي فالمجموعة تعمل سويا".

وعن إصابتي محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومحمد صلاح قائد المنتخب ولاعب ليفربول أوضح "قمنا بالاطمئنان على الشناوي وصلاح، وصلاح نفسيا أفضل بكثير خلال الفترة الحالية عن الفترة السابقة".

وبسؤاله عن الهزيمة أمام السنغال في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 قال: "الهزيمة ضد السنغال في تصفيات كأس العالم 2022 هي الأصعب وستظل كذلك في مسيرتي التدريبية".

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