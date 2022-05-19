فابينيو: كلي ثقة بالتواجد أمام ريال مدريد في النهائي

الخميس، 19 مايو 2022 - 12:10

كتب : FilGoal

فابينيو - فياريال وليفربول

كشف فابينيو تافاريز لاعب ليفربول عن موقف إصابته وفرص لحاقه بنهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فابينيو في تصريحات عبر صحيفة آس الإسبانية: "سأكون حاضرا في نهائي دوري أبطال أوروبا. نحن نعمل ونتعافى من أجل أن نكون جاهزين للنهائي".

وأضاف "في قمة هدوئي وكلي ثقة من أنني سأكون هناك، لذلك علي أن أستمر في العمل والراحة لأكون في قمة جاهزيتي يوم 28 مايو".

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صاحب الـ28 عاما أتبع "أعتقد بأن قائمتنا مرهقة جدا. نلعب خلال بداية ومنتصف الأسبوع بشكل مستمر منذ شهر، وكلها مباريات هامة تجعلك منهكا بدنيا وذهنيا".

وواصل "لكن هذا الفريق عمل بجد طوال الموسم للتواجد هنا وللمنافسة على حصد أربعة ألقاب".

اللاعب البرازيلي أتم "يتبقى لنا بمباراتين هامتين الآن، وأعتقد بأن يورجن كلوب سيكون في حالة صداع لتجهيز الفريق حاليا لأن 120 دقيقة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ليسو بالأمر سهل في هذا الوقت من الموسم. أتمنى أن يكون من شاركوا جاهزين لما هو قادم".

كان فابينيو قد غادر مباراة ليفربول أمام أستون فيلا في الدوري مصابا بشد في العضلة الضامة، ليغيب أمام تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وساوثامبتون في الدوري.

ويلتقي ليفربول مع ريال مدريد يوم 28 مايو الجاري في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ليفربول توج ببطولتين هذا الموسم حتى الآن. كأس الرابطة الإنجليزية، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وما زال الحُمر يملكون فرص التتويج ببطولتين أخرتين. الدوري الإنجليزي في حالة الفوز على ولفرهامبتون بالجولة الأخيرة مع تعثر مانشستر سيتي أمام أستون فيلا، ودوري أبطال أوروبا الذين سيخوضون مباراة النهائي فيه أمام ريال مدريد.

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