عودة حجازي وكوكا وظهور أول لـ حمدي.. إيهاب جلال يضم 12 محترفا لقائمة منتخب مصر

اختار إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر 12 لاعبا محترفا لقائمة الفراعنة استعدادا لمواجهتي غينيا وإثيوبيا.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

ويلعب منتخب مصر ضد غينيا وإثيوبيا في تصفيات بطولة أمم إفريقيا التي تقام في كوت ديفوار عام 2023، في شهر يونيو المقبل.

وفي أول معسكر له مع منتخب مصر اختار إيهاب جلال 11 لاعبا محترفا في بادئ الأمر، ثم تم الإعلان عن استدعاء أحمد حجازي مدافع الاتحاد السعودي. (طالع التفاصيل)

وشهدت القائمة عودة كل من أحمد حسن "كوكا" وسام مرسي.

كذلك انضم أحمد حمدي لاعب مونتريال الكندي لمنتخب مصر لأول مرة في مسيرته الكروية.

وجاءت قائمة المحترفين كالآتي:

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)

محمد النني (أرسنال الإنجليزي)

محمود حسن "تريزيجيه" (أسنطبول باشاك شاهير التركي)

عمر مرموش (شتوتجارت الألماني)

مصطفى محمد (جالاتا سراي التركي)

أحمد حسن "كوكا" (كونيا سبور التركي)

مصطفى فتحي (التعاون السعودي)

أحمد حمدي (مونتريال الكندي)

سام مرسي (إبسويتش تاون الإنجليزي)

أحمد ياسر ريان (ألتاي التركي)

كريم حافظ (مالاطيا سبور التركي)

ويلعب منتخب مصر ضد غينيا يوم 5 يونيو، ثم يلعب ضد إثيوبيا يوم 9 من الشهر ذاته.

وإليكم موعد آخر استدعاء لكل لاعب من مجموعة المحترفين المنضمين لمنتخب مصر.

أحمد حمدي.. الاستدعاء الأول لمنتخب مصر الأول.

سام مرسي.. لأول مرة منذ نوفمبر 2018.

كريم حافظ.. لأول مرة منذ مارس 2019.

أحمد حسن "كوكا".. لأول مرة منذ أكتوبر 2021.

أحمد ياسر ريان.. لأول مرة منذ نوفمبر 2021.

مصطفى فتحي.. لأول مرة منذ ديسمبر 2021.

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