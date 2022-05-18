مؤتمر موسيماني: الأهلي مطالب بالفوز بكل شيء.. وماذا أفعل في ظل الغيابات الكثيرة؟

الأربعاء، 18 مايو 2022 - 22:42

كتب : أحمد الخولي

بيتسو موسيماني - الأهلي

يرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أن فريقه يجب أن يستمر في المحاولة وبذل الكثير من الجهد للعودة للنتائج الإيجابية في الدوري المصري.

وتعادل الأهلي سلبيا مع البنك الأهلي في الجولة الـ19 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال موسيماني عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "موقفنا يختلف عن أي فريق آخر، نحن مطالبين بالفوز بكل شيء".

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وأضاف "خضنا رحلة سفر من الجزائر إلى القاهرة مدتها أكثر من 7 ساعات ووصلنا في الصباح ولم يكن أمامنا سوى يوم واحد للاستعداد للمباراة ونلعب ضد خصم مرتاح وينتظرنا منذ أيام".

وواصل "علي معلول غير جاهز بنسبة 100% وثلاثي الوسط مصاب وخلال المباراة فقدنا الشناوي وطاهر أخبرني أنه لا يستطيع إكمال اللقاء وعبد القادر يعاني من إرهاق".

وأكمل "كل هذا جزء من كرة القدم ولا نضع الأعذار، يجب أن نحاول بذل قصارى جهدنا".

واستمر في تصريحاته "حتى نتحدث بأمانة البنك أهدر فرصتين مؤكدتين، وأيضا أهدرنا فرص خطيرة منهم فرصتين لمحمد شريف الذي لو سجل واحدة لتغيرت النتيجة، لكننا نحاول وسنستمر في المحاولة".

وأشار "لا أتحدث عن إرهاق ولكن عن إصابات، وفي ظل كل هذه الغيابات ماذا سأفعل؟".

وكشف "حاولت تنشيط الفريق بإجراء 5 تغييرات في التشكيل ولكن للأسف لم نحقق الفوز، ولا أستطيع المخاطرة في نصف نهائي إفريقيا وأجري تغييرات عديدة حتى إذا كنا فائزين بنتيجة كبيرة في الذهاب".

وضرب المثل قائلا: "عندما تأهل ليفربول إلى نهائي أبطال أوروبا تعادل في الدوري".

وأتم تصريحاته "لا أريد الحديث عن جودة الملعب، أنتم شاهدتم حالة الملعب وشاهدتهم أيضا ملعب مباراة المصري في الإسكندرية، يمكنني الحديث عن ملعب مباراة الرجاء في المغرب أو وفاق سطيف في الجزائر، ولكن في مصر أنا مدرب فقط".

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