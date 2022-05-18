خبر في الجول - الأهلي يستهدف إرسال 30 طائرة للمشجعين لنهائي دوري الأبطال في المغرب

يستهدف النادي الأهلي إرسال 30 طائرة لجماهير الفريق إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامته في المغرب.

ويستضيف ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء نهائي دوري أبطال إفريقيا في التاسعة من مساء يوم 30 مايو الجاري.

وعلم FilGoal.com أن هدف الأهلي هو توفير 30 طائرة للمشجعين من أجل مساندة الفريق في المباراة النهائية.

ويسعى الأهلي تسهيل السفر لمشجعيه لمساندة الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان محمود الخطيب رئيس النادي قد شكل لجنة من أجل تسهيل إجراءات سفر جماهير الأهلي إلى المغرب.

وتضم اللجنة كلا من العامري فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة وخالد مرتجي أمين الصندوق وسعد شلبي المدير التنفيذي للنادي وعمرو شاهين المدير التنفيذي لشركة الأهلي ورضا صليب المدير التنفيذي لشركة الأهلي للخدمات.

وأعلن الأهلي نيته تكليف بعض الشركات الوطنية بتنظيم رحلات سفر جماهير الأهلي ومتابعة استخراج التأشيرة بعد تلقي تأكيدات كاف والتواصل مع الجهات المعنية.

وطالب الأهلي في خطاب للاتحاد الإفريقي تخصيص نسبة 50% من سعة الجماهير للنادي الأهلي وأن النادي سيتحمل سداد كامل قيمة التذاكر من كل الفئات.

وشدد الأهلي في طلبه أن تقتصر المدرجات المخصصة للأهلي على جماهيره فقط.

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