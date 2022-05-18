منافس مصر - نابي كيتا وموريبا يقودان قائمة غينيا لـ تصفيات كأس الأمم الإفريقية

جاء نابي كيتا لاعب ليفربول على رأس القائمة التي ستواجه مصر في الجولة الأوى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويلعب منتخب مصر مع غينيا في على إستاد القاهرة يوم 5 يونيو المقبل، قبل أن يتوجه إلى لمواجهة مالاوي في الجولة الثانية على ملعبه.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجانب كل من غينيا وإثيوبيا ومالاوي.

واختار كابا ديوارا مدرب منتخب غينيا 23 لاعبا في القائمة التي ستلعب المباراتين المقبلتين.

وشهدت القائمة تواجد نابي كيتا لاعب ليفربول وإلياش موريبا لاعب فالنسيا المعار من لايبزج

وجاءت القائمة بالكامل كالآتي:

الحراس: إبراهيما كوني - موسى كامارا - بانجالي سيلا

الدفاع: أنتوان كونتي - جوليان جيانفيير - محمد علي كامارا - سايدو سو - مختار دياكبي - إسياجا سيلا - سيكو عمر سيلا

الوسط: أمادو ديوارا - موري كوناتي - إبراهيما سيسيه - إلياش موريبا كوروما - سيدوبا سيسيه - أجيوبو كامارا - نابي كيتا

الهجوم: الخالي مومو سيسيه - مورجان جويلافوجي - تييرنو باري - بافودي دانسوكو - محمد بايو - سيرهو جويراسي

وسيبدأ إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر مهمته رسميا في مباراة غينيا المقبلة في الخامس من يونيو القادم.

وكان جلال قد تولى المهمة خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

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