مرتضى: لن نلعب إذا تم رفض نقل مبارياتنا من استاد القاهرة.. ولذلك السبب القادم أسوأ

الأربعاء، 18 مايو 2022 - 11:12

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن رفض اللعب على استاد القاهرة وعدم خوض أي مباراة على الملعب.

وأوضح مرتضى منصور أن القادم أسوأ بسبب عدم معرفة اللاعبين هل سيكمل رئيس النادي مهتمه أم يسجن.

وخسر الزمالك أمام طلائع الجيش بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر ليتجمد رصيد الأبيض عند 41 نقطة.

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وقال مرتضى منصور عبر قناة الشمس: "تريدون الصراحة؟ القادم أسوأ، اللاعبون لا يعلمون هل سيكمل رئيس النادي مهمته أم سيسجن".

وأضاف "اللاعبون يدخلون مباريات استاد القاهرة مهزومين قبل بداية المباراة لأن الأمر نفسي ولذلك طلبنا عدم لعب مبارياتنا هناك، هل يعقل ألا يسجل نادي هدفا على نفس الملعب لمدة ثلاثة أشهر؟".

وكشف رئيس الزمالك "حصلت على موافقة ملعبي الدفاع الجوي وبتروسبورت لخوض المباريات هناك وأبلغت وزير الرياضة بعد رفض رابطة الأندية".

وتابع مرتضى منصور "اللاعبون أبلغوني شخصيا برفض اللعب على استاد القاهرة، واتخذنا قرار بعدم استكمال الدوري على ذلك الملعب".

وشدد "هذا حق لنا أن نختار الملعب الذي نخوض عليه مبارياتنا، ولدينا موافقة من الدفاع الجوي وبتروسبورت وإذا تم الرفض لن نستكمل مبارياتنا".

وواصل "الزمالك في مباراة طلائع الجيش إذا استمر في الهجوم لمدة 50 عاما لم يكن سيسجل ولا تسألونني لماذا".

واختتم رئيس الزمالك تصريحاته "القادم أسوأ لدينا العديد من الملفات مثل التجديد وآخرون نريد ضمهم، هناك لاعبون طالبوا بسحب عقودهم بعد التوقيع بسبب حصولي على حكم بعامين سجن".

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة في الدوري أمام الإسماعيلي يوم 28 من شهر مايو الجاري.

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