الرابع على التوالي في الدوري دون انتصار للأحمر.. الأهلي يتعادل مع البنك الأهلي

تعادل الأهلي للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري المصري، وهذه المرة أمام البنك الأهلي سلبيا، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ19 بملعب المقاولون العرب.

وفشل الأهلي في تحقيق الفوز للمرة الرابعة على التوالي في الدوري، بعدما خسر أمام المصري وتعادل مع طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا.

ليصل الأهلي إلى النقطة 34 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري من 15 مباراة، بينما وصل البنك إلى النقطة 25 في المركز الثامن.

وصف المباراة

بدأ البنك الأهلي المباراة بخطورة على مرمى محمد الشناوي في محاولة لتسجيل هدفا مبكرا في شباك الأحمر.

ونفذ محمود وحيد ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة الجزاء ولكن محمود الزنفلي تصدى لها وأبعدها إلى ركنية.

وانطلق أفشة بالكرة من وسط الملعب وسدد كرة قوية مرت جوار مرمى البنك الأهلي.

واستمرت محاولات الأهلي ووصلت الكرة إلى محمد شريف داخل منطقة الجزاء ليسدد بالقدم اليسرى لكنها تمر جوار القائم في فرصة خطيرة للأحمر في الدقيقة 11.

ومن هجمة مرتدة انطلق بيرسي تاو واخترق داخل منطقة جزاء البنك الأهلي لكنه تأخر في التسديد ليفسد الدفاع الهجمة الحمراء.

ورد البنك بتسديدة قوية من أحمد سعيد لكن الشناوي أبعدها إلى ركنية.

ومن الركنية وصلت الكرة إلى كريم بامبو الذي قابلها بضربة رأسية لكن الشناوي تألق وأبعدها إلى ركنية جديدة.

إثارة كبيرة

وسجل الأهلي الهدف الأول في الدقيقة 30 عن طريق محمود وحيد بعد تمريرة رائعة من أفشة جعلته في مواجهة المرمى.

لكن الحكم عاد للفيديو ليقرر إلغاء الهدف بسبب خطأ رامي ربيعة في تنفيذ مخالفة في وسط الملعب وعدم تثبيت الكرة قبل لعبها.

وأشهر الحكم أمين عمر البطاقة الحمراء لـ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي بسبب الاعتراض.

واخترق طاهر من الناحية اليسرى وأرسل عرضية وصلت إلى عبد القادر الذي سدد بالقدم اليسرى كرة في يد الحارس محمود الزنفلي.

وأهدر محمد شريف أخطر فرصة للأهلي قبل نهاية الشوط الأول بعد تمريرة من بيرسي تاو جعلته في مواجهة المرمى، لكنه سدد كرة ضعيفة في يد الحارس.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

وبدأ الأهلي الشوط الثاني بنشاط هجومي واخترق بيرسي تاو من ناحية اليمين وأرسل عرضية قابلها محمد شريف بتسديدة مباشرة لكن الحارس الزنفلي تصدى لها.

وأهدر كريم بامبو أخطر فرصة للبنك الأهلي في الدقيقة 53 بعد عرضية يعقوبو لتصل له الكرة أمام المرمى لكنه يسدد بعيدا عن الشباك.

ومرة جديدة أهدر البنك فرصة خطيرة من محمد هلال الذي سدد الكرة أعلى من مرمى الشناوي.

وغادر الشناوي المباراة في الدقيقة 58 بعدما تعرض للإصابة وشارك بدلا منه علي لطفي، وكذلك دخل حسين الشحات بدلا من طاهر محمد.

وشارك صلاح محسن بدلا من محمد شريف في الدقيقة 64.

واستمرت محاولات الأهلي ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى البنك الأهلي.

وأجرى موسيماني التغيير الرابع والأخير للأهلي بنزول وليد سليمان بدلا من أحمد عبد القادر في الدقيقة 80.

ولم تنجح محاولات الأهلي في الدقائق الأخيرة في هز شباك مرمى البنك الأهلي، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.