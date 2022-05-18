خبر في الجول - الزمالك يتمم اتفاقه مع نجم سلة قطر لمدة ثلاث سنوات

الأربعاء، 18 مايو 2022 - 15:36

كتب : أحمد شوقي صلاح

عبد الرحمن سعد - لاعب منتخب قطر لكرة السلة

أتم نادي الزمالك اتفاقه مع عبد الرحمن سعد - صاحب الأصول المصرية - نجم منتخب قطر لكرة السلة لمدة ثلاث سنوات.

وواصل الزمالك دعم فريق رجال السلة للموسم المقبل بضم ثالث صفقات.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك أتم اتفاقه مع نجم الغرافة ومنتخب قطر بالتعاقد معه لمدة ثلاث سنوات.

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وأرسل الزمالك عقود الانضمام إلى اللاعب من أجل توقيعها وهو ما تم بالفعل تمهيدا لدعم فريق السلة.

ومن المتوقع أن يصل اللاعب إلى مصر عقب بطولة إفريقيا المقامة في رواندا لبدء مشواره مع الفريق.

وحسم الزمالك بذلك ثالث صفقات فريق رجال السلة والمتاحين له بالفعل هذا الموسم بعد خروجه من نصف نهائي دوري السوبر.

وأتم الزمالك اتفاقه بالفعل مع وليد عبد الجواد لاعب الجزيرة وخالد عبد الناصر لاعب طنطا ليصبح عبد الرحمن سعد المصري القطري ثالث التدعيمات.

ولن يحتسب عبد الرحمن سعد كمحترف إذ أنه يحمل الجنسية المصرية.

ولعب عبد الرحمن سعد الموسم الماضي 14 مباراة مع الغرافة في الدوري القطري وسجل 276 نقطة أي ما يقرب من 20 نقطة في المباراة الواحدة.

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