جيرارد: لقب الدوري والهبوط؟ أريد الفوز علي بيرنلي والسيتي

يرى ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا أن فريقه مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهتي مانشستر سيتي وبيرنلي بغض النظر عن موقف الفريقين.

ويلعب أستون فيلا الذي يحتل المركز الـ14 برصيد 44 نقطة ضد بيرنلي المهدد بالهبوط وصاحب المركز الـ18 برصيد 34 نقطة، الخميس في مباراة مؤجلة من الجولة 18 على ملعب فيلا بارك.

فيما يواجه أستون فيلا منافسه مانشستر سيتي متصدر الترتيب برصيد 90 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن ليفربول، يوم الأحد المقبل بالجولة الأخيرة من الدوري على ملعب الاتحاد معقل السيتي.

وقال نجم ليفربول السابق خلال المؤتمر السابق: " لقب الدوري والهبوط؟ من الواضح أن المنافس لديه دوافع أكبر مننا خلال المواجهتين لكننا سنعلب من أجل تحقيق الفوز على بيرنلي والسيتي".

وأضاف " لدينا جمهور كبير ومتعطش دائما لمشاهدة الفريق، لذا أضع على عاتقي مسؤولية الفوز بالمباراتين".

وتابع "نبحث عن تحقيق نتيجتين إيجابيتين، ونريد أن ننهي الموسم بأكبر قدر ممكن من النقاط و تحسين مركزنا في الدوري".

وشدد "من الواضح أنهما سيكونان تحديين مختلفين، أحدهما يقاتل في قمة الدوري والآخر في القاع. نحن بحاجة إلى الاستعداد لكليهما بأفضل طريقة ممكنة".

ويحسم اسم بطل الدوري في الجولة الأخيرة والتي يلعب خلالها ليفربول ضد وولفرهامبتون بملعب أنفيلد، ويستقبل فيها سيتي منافسه أستون فيلا.

لو توج سيتي باللقب سيكون الرابع له في المواسم الـ5 الأخيرة.

فيما ستكون المرة الثانية لليفربول في المواسم الـ3 الأخيرة، لو تعثر رجال بيب جوارديولا أمام ستيفن جيرارد ولاعبيه.

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