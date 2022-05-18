جيرارد: لقب الدوري والهبوط؟ أريد الفوز علي بيرنلي والسيتي

الأربعاء، 18 مايو 2022 - 22:00

كتب : محمود حمدي

ستيفن جيرارد في مباراته الأولى مع أستون فيلا

يرى ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا أن فريقه مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهتي مانشستر سيتي وبيرنلي بغض النظر عن موقف الفريقين.

ويلعب أستون فيلا الذي يحتل المركز الـ14 برصيد 44 نقطة ضد بيرنلي المهدد بالهبوط وصاحب المركز الـ18 برصيد 34 نقطة، الخميس في مباراة مؤجلة من الجولة 18 على ملعب فيلا بارك.

فيما يواجه أستون فيلا منافسه مانشستر سيتي متصدر الترتيب برصيد 90 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن ليفربول، يوم الأحد المقبل بالجولة الأخيرة من الدوري على ملعب الاتحاد معقل السيتي.

أخبار متعلقة
بعد العودة لـ القاهرة.. بدر بانون يحضر مباراة الأهلي والبنك في الدوري ليستر يتسبب في حذف منشور للاعب السنغال دعما لإدريسا جاي أوباميانج يعتزل اللعب دوليا مع منتخب الجابون مؤتمر توخيل: أرفض الحكم على الموسم من خلال ركلتي جزاء.. وهدفنا المركز الثالث

وقال نجم ليفربول السابق خلال المؤتمر السابق: " لقب الدوري والهبوط؟ من الواضح أن المنافس لديه دوافع أكبر مننا خلال المواجهتين لكننا سنعلب من أجل تحقيق الفوز على بيرنلي والسيتي".

وأضاف " لدينا جمهور كبير ومتعطش دائما لمشاهدة الفريق، لذا أضع على عاتقي مسؤولية الفوز بالمباراتين".

وتابع "نبحث عن تحقيق نتيجتين إيجابيتين، ونريد أن ننهي الموسم بأكبر قدر ممكن من النقاط و تحسين مركزنا في الدوري".

وشدد "من الواضح أنهما سيكونان تحديين مختلفين، أحدهما يقاتل في قمة الدوري والآخر في القاع. نحن بحاجة إلى الاستعداد لكليهما بأفضل طريقة ممكنة".

ويحسم اسم بطل الدوري في الجولة الأخيرة والتي يلعب خلالها ليفربول ضد وولفرهامبتون بملعب أنفيلد، ويستقبل فيها سيتي منافسه أستون فيلا.

لو توج سيتي باللقب سيكون الرابع له في المواسم الـ5 الأخيرة.

فيما ستكون المرة الثانية لليفربول في المواسم الـ3 الأخيرة، لو تعثر رجال بيب جوارديولا أمام ستيفن جيرارد ولاعبيه.

اقرأ أيضا:

تحرك من الأهلي لإحضار جمهوره نهائي إفريقيا

تصريحات نارية من مرتضى عن استاد القاهرة

نجم ليفربول في قائمة غينيا ضد مصر

الزمالك يضم نجم منتخب قطر

ستيفن جيرارد الدوري الانجليزي مانشستر سيتي
نرشح لكم
ليستر يتسبب في حذف منشور للاعب السنغال دعما لإدريسا جاي مؤتمر توخيل: أرفض الحكم على الموسم من خلال ركلتي جزاء.. وهدفنا المركز الثالث جايمي ريدناب: ليفربول في ورطة بسبب راتب صلاح.. فان دايك هو أهم لاعب بالنادي تحذير من كاراجير لـ صلاح: انظر لما حدث مع كوتينيو وفينالدوم.. كل شيء في ليفربول يناسبك رابطة الدوري الإنجليزي تجهز كأسين لـ ليفربول وسيتي في الجولة الختامية تقرير: جوارديولا لن يتمسك بـ جيسوس لو طلب الرحيل كلوب: ما فعله ليفربول في النصف الثاني من الموسم مجرد جنون ميلنر يسهب في الإشادة ببدلاء ليفربول
أخر الأخبار
أحمد ياسين: أرضية الملعب؟ علينا وعلى الأهلي.. نحن مجبرين عليها دقيقة | الدوري المصري
محمد هلال: الدوري المصري غير مفهوم.. وأهدرنا فرص أكثر أمام الأهلي 11 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - التشخيص المبدئي لإصابة محمد الشناوي 32 دقيقة | الدوري المصري
خالد جلال: أهدرنا فرصا غريبة.. وكنا نستطيع الفوز على الأهلي 35 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر موسيماني: الأهلي مطالب بالفوز بكل شيء.. وماذا أفعل في ظل الغيابات الكثيرة؟ 41 دقيقة | الدوري المصري
بيلد: ماني يفضل الانتقال لباريس سان جيرمان عن بايرن 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - تعرف على القناة الناقلة لنهائي كأس الكؤوس الإفريقية بين الأهلي والزمالك 53 دقيقة | رياضات أخرى
الرابع على التوالي في الدوري دون انتصار للأحمر.. الأهلي يتعادل مع البنك الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب 2 سيناريوهات تتويج مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي 3 8 قرارات حاسمة.. الأهلي يعلن نتائج اجتماعه بشأن ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا